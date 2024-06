Prime Video sofre criticas por supostamente usar IA para dublagem em seus K-Dramas

O uso de inteligência artificial para fins artísticos tem sido amplamente discutido nos últimos anos, devido ao debate em torno da moralidade e até mesmo da sustentabilidade que isso pode representar. Em meio a essa discussão, a Amazon Prime Video tem sido alvo de críticas depois que alguns usuários perceberam que poderia estar usando IA para dublar seus K-Dramas.

Recentemente, a atriz Scarlett Johansson denunciou publicamente que OpenAI estava usando ilegalmente sua voz, retirada do filme 'Her', para seu assistente de IA, Sky, e essa notícia reabriu o debate sobre os perigos de utilizar a tecnologia avançada para fins de entretenimento.

Onde a Prime Video teria implementado o uso de voz gerada por IA para dublagem de suas séries?

A dublagem em espanhol de populares séries coreanas da plataforma, como ‘Meu Homem é um Cupido’ ou ‘O Bater do Meu Coração’, tem gerado uma onda de críticas recentemente. O motivo é que se suspeita que, em vez de usar atores de dublagem, como é devido, a plataforma optou por inteligência artificial para realizar essa tarefa. Este método resultou em uma qualidade final questionável, o que enfureceu muitos usuários online e profissionais do setor de dublagem.

O uso de IA para as vozes em séries e filmes no Prime Video soa tudo menos natural. Essa decisão, motivada pela redução de custos e agilização do processo de dublagem, teve um impacto significativo na qualidade do resultado final.

“As dublagens com IA estão se tornando cada vez mais comuns na Prime Video, especialmente com doramas coreanos. Séries como ‘Meu homem é um cupido’, ‘Fiel ao amor’ e ‘O latino do meu coração’ têm essa mesma qualidade de atuação. É um insulto... não tenho palavras...” escreveu um usuário na rede, compartilhando um trecho de um exemplo que ele considera ser um reflexo disso.

O Prime Video ainda não confirmou se as suspeitas são reais nem emitiu qualquer comunicado a respeito.