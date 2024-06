Paolla Oliveira está na polêmica série Rabo de Peixe, da Netflix

Dispensada pela Globo, Paolla Oliveira foi confirmada na 2ª temporada de Rabo de Peixe, uma polêmica série portuguesa da Netflix, que no Brasil ganhou o título de Mr Branco.

Paolla viajou aos Açores, em Portugal, para gravar sua participação na produção baseada em fatos que realmente aconteceram no arquipélago.

Ainda não há informações sobre a nova personagem da atriz, que reforçou estar muito feliz com o novo trabalho: “Estou oficialmente no elenco de ‘Rabo de Peixe’”, escreveu a atriz no Instagram.

Além dos Açores, as gravações da série portuguesa Rabo de Peixe (Mar Branco) também acontecem em Lisboa. Será que Paolla Oliveira também passa por lá?

Confira o trailer de Rabo de Peixe

Qual a história de Mar Branco, na Netflix

Caso você não tenha visto ainda a 1ª temporada, a série traz uma difícil situação após o naufrágio de um carregamento de cocaína na região dos Açores. Diante disso, alguns moradores acabam experimentando a droga e uma onda de overdoses fatais preocupam as autoridades.

Quem sobreviveu precisa enfrentar as graves sequelas e as consequências devastadoras do vício nesta série baseada em fatos reais.

Eduardo (José Condessa) é um dos principais personagens de Rabo de Peixe (Mar Branco). Oportunista, ele aproveita o drama vivido na ilha para enriquecer às custas dos dependentes químicos e vira um dos grandes traficantes da história.

Essa série portuguesa da Netflix também conta Helena Caldeira, Kelly Bailey, Rodrigo Tomás, Albano Jerónimo, Pêpê Rapazote, Maria João Bastos, José Afonso Dias Pimentel, Daniela Ruah, Romeu Bairos, entre outros.

Os trabalhos de Paolla Oliveira na Globo

A atriz Paolla Oliveira trabalhou por 18 anos na TV Globo, onde fez inúmeros personagens e novelas de sucesso, como Belíssima (2005), O Profeta (2006), Insensato Coração (2011), A Força do Querer (2017) e A Dona do Pedaço (2019).

Antes de assinar com a Netflix, a famosa também encarou o desafio de participar da 2ª temporada da série Justiça, onde formou par romântico com Nanda Costa.

Atualmente, Paolla não tem mais um contrato exclusivo com a Globo, trabalhando apenas por obra e ficando mais livre para atuar em outras séries, como Rabo de Peixe.