“O resultado será o mesmo: Jake Paul nocauteado”, Mike Tyson sobre nova data de luta

O quadro de saúde do ex-campeão Mike Tyson, devido a um surto de úlcera, o obrigou a suspender seus treinamentos para a luta com Jake Paul, então agora os organizadores da luta anunciaram uma nova data.

ANÚNCIO

O evento, que estava agendado para 20 de julho no estádio AT&T de Dallas, foi remarcado para 15 de novembro, quando se estima que Iron Mike esteja totalmente recuperado e em forma para enfrentar Paul.

"Embora tenhamos tido que adiar a luta, retomarei os treinamentos em breve. Estou grato à equipe médica que me atendeu e à MVP, Netflix e ao AT&T Stadium por trabalharem diligentemente para encontrar a melhor data de reprogramação para todas as partes", foram as palavras de Mike Tyson através de um comunicado de imprensa, relatou o New York Post.

O ex-campeão, que completará 58 anos em 30 de junho e que não luta profissionalmente desde 2005, garantiu que, independentemente da mudança, o resultado será o mesmo com sua vitória.

"Mesmo que tenhamos uma nova data, o resultado será o mesmo, não importa quando lutemos. Jake Paul será nocauteado. Na sexta-feira, 15 de novembro, assista a isso pessoalmente no AT&T Stadium ou ao vivo no Netflix", disse Tyson, que começou a apresentar sintomas no final de maio.

Mike Tyson e Jake Paul

Nakisa Bidarian, cofundadora da Most Valuable Promotions, afirmou que a data teve que ser alterada para garantir que ambos lutadores estejam "totalmente preparados com o mesmo tempo de treinamento".

Agradeceu a flexibilidade e colaboração da Netflix e do AT&T Stadium para a mudança de data. Além disso, garantiram o reembolso dos ingressos para aqueles que não puderem comparecer em 15 de novembro.

Mike Tyson afirmou que, apesar de sua situação de saúde, ele está “100 por cento” pronto para enfrentar Jake Paul. Enquanto isso, a espera por essa luta continua, refletindo o retorno de Iron Mike.