Lilo & Stitch: o que sabemos sobre o aguardado live action do filme da Disney

Maia Kealoha fará sua estreia como atriz como Lilo no ‘remake’ live-action

Desde a sua estreia em 2002, Lilo & Stitch conquistou o coração de crianças e adultos, e quando foi anunciado, em outubro de 2018, que a Disney estava trabalhando na versão live action, as expectativas foram às alturas.

O popular filme animado da Disney, centrado em uma menina havaiana e seu travesso amigo extraterrestre, é um dos favoritos do público de todas as gerações e a notícia de uma versão com atores reais e tecnologia CGI promete aos espectadores um filme envolvente que também apresenta uma história emocionante.

O que sabemos sobre a adaptação em live action de Lilo & Stitch?

O projeto live-action enfrentou vários desafios, incluindo atrasos devido à pandemia de COVID-19. No entanto, a produção foi finalmente concluída no início deste ano e espera-se que chegue ao Disney+ ainda este ano.

Mike Van Waes está por trás do roteiro e Chris Kekaniokalani Bright é responsável pela correção. Por sua vez, Dean Fleischer Camp, conhecido por seu trabalho em Marcel the Shell with Shoes On, assumiu a direção.

Um dos desafios que a produção enfrentou foi o incêndio de um trailer do set em 2022. O Hollywood Reporter informou que as filmagens continuaram em abril de 2023, mas foram interrompidas em maio do mesmo ano devido à greve de roteiristas e atores que paralisou Hollywood.

Outro escândalo destacado foi o da atriz Sydney Elizabeth Agudong, escolhida para interpretar Nani, a irmã de Lilo. A inclusão da atriz gerou acusações de colorismo devido ao seu tom de pele mais claro em comparação com o personagem original. Também não podemos esquecer que Kahiau Machado foi escolhido para interpretar David, no entanto, ele desistiu do papel e Kaipot Dudoit assumiu seu lugar.

Dessa forma, o elenco foi composto por Maia Kealoha como Lilo; Zach Galifianakis, Billy Magnussen e Courtney B. Vance como Jumba, Pleakley e Cobra Bubbles, respectivamente. Chris Sanders, a voz original de Stitch, retornará para dar vida ao personagem que se presume será feito por computação.