Fim do mistério? Revelada a surpreendente data em que Kate Middleton reapareceria

Apesar do anúncio oficial da princesa de Gales de que está lutando contra o câncer ter acalmado alguns dos rumores sobre seu estado de saúde, seu desaparecimento da vida pública continua gerando interesse. Os mais otimistas se apoiam no velho ditado de que “se não há notícias, está tudo bem”, mas a ausência delas por vários meses tem levantado constantes perguntas sobre a possível data de seu retorno, conforme revelado pelo site La Razón.

Kate Middleton irá reaparecer após vários meses longe da vida pública?

Foi no mês passado de março, quando Kate quebrou o silêncio para confirmar seu diagnóstico após a cirurgia abdominal à qual ela se submeteu no início do ano. E, neste fim de semana, ela fez isso novamente, na forma de uma carta que escreveu para se desculpar por sua ausência no Trooping The Colour, um desfile que celebra o aniversário do rei Carlos III. Neste caso, sua mensagem era apenas para elogiar o trabalho das tropas.

Kate Middleton Getty Images (Fotos de Finnbarr Webster / Chris Jackson en Getty Images)

Deborah Ameri, especialista em assuntos da realeza britânica, avaliou o estado de saúde da princesa de Gales: "a ausência de cinco meses é em si um sinal. É possível que o câncer da princesa de Gales não tenha sido descoberto tão cedo como sugerido pelo Palácio de Kensington. Dos Estados Unidos vem uma dedução muito clara: não veremos Kate Middleton até o próximo ano. Mas está ocorrendo uma batalha suja na mídia sobre sua saúde".

Kate Middleton retomará suas funções reais em 2025

De acordo com informações do jornal britânico Daily Mail, a princesa de Gales pode reaparecer em público no ano de 2025. Não há uma data específica, mas foi afirmado que no próximo ano a esposa do príncipe William retomaria suas obrigações reais.

Além disso, a especialista real britânica Hilary Fordwich assegura que "Kate tem visitado amigos e participado de eventos familiares. Ela está focada na máxima normalidade para seus filhos pequenos e, por enquanto, tudo é positivo. Isso não impede que seja no próximo ano quando ela retorne às funções públicas reais".

Por enquanto, a princesa de Gales está focada em sua recuperação e tratamento de quimioterapia para vencer a batalha contra o câncer.