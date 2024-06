Aos 49 anos, Drew Barrymore mudou de visual e rejuvenesceu 20 anos em transformação

A estrela de Hollywood, Drew Barrymore, surpreendeu a todos na tarde desta quinta-feira, 6 de junho, ao mostrar uma mudança radical de visual, que incrivelmente a fez parecer 21 anos mais jovem. Foi um rejuvenescimento instantâneo. A atriz de 49 anos voltou à sua aparência de 2003, quando tinha 25 anos e protagonizou o filme ‘As Panteras - Detonando’.

Na sua conta do Instagram, Barrymore mostrou o antes e o depois, assim como todo o processo de transformação que, embora não tenha sido permanente, foi bastante radical e impactante para a sua audiência. Ela deixou para trás seus cabelos castanhos para dar lugar ao loiro, que usou por muitos anos. Além disso, ela optou por usar a mesma roupa quando o filme foi lançado, demonstrando que parece que os anos não passam por ela.

"A Drew se transforma novamente em seu eu da era de 'As Panteras' com um pouco de ajuda de @charlottetilbury & @chrisappleton1! ✨", publicou a artista junto com o vídeo do passo a passo. Drew não tingiu seu cabelo, pois só queria personificar novamente seu personagem do popular filme para seu programa, e conseguiu muito bem, a ponto de ela se surpreender com os resultados.

Charlotte Tilbury foi responsável pela maquiagem e optou por fazer uma maquiagem de olhos esfumados no estilo de Kate Moos, enquanto Chris Appleton se concentrou no cabelo, usando uma peruca loira com ondas suaves, em um tom quase idêntico ao que a atriz tinha naquela época. Drew expressou que era sua "oportunidade de não dizer nada, não fazer nada e ser a argila para moldar".

Ao estilista foi perguntado há quanto tempo ele queria que ela voltasse a ter o cabelo loiro e ele respondeu: "Eu amo todas as épocas da Drew, e acho que é uma maneira divertida de continuar brincando, brincando de se fantasiar". Depois de várias horas de trabalho, tudo estava pronto.

Drew ficou pasmada com o que via: "Isso é uma máquina do tempo em mim! Sinto-me como aquela garota de novo. Sinto como se estivesse de volta à estreia de 'As Panteras: Detonando'. Não posso acreditar que você me trouxe de volta 20 anos atrás!", exclamou eufórica. O visual foi completado com uma calça bege e um blazer no mesmo tom, e com uma camiseta cinza que dizia "Meu namorado está fora da cidade", a mesma que ela usou para a estreia.

Os seguidores também ficaram surpresos: “Hora de voltar para loira”, “Drew está ótimo com o cabelo mais claro”, “Amo a loira, fica muito bem”, e “Por favor, adote este visual agora. Nós adoramos. Tão nostálgico”.