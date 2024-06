A comédia romântica mais inspiradora e amada por todos está saindo da Netflix

As comédias românticas são um dos gêneros favoritos do mundo do cinema, onde convivem desde vários clássicos até prazeres culposos que assistimos uma e outra vez. E nos últimos anos, há um filme que se tornou indispensável para os amantes desse tipo de filmes.

Trata-se de ‘Sob o Sol da Toscana’, uma história romântica que te fará rir e sonhar em viver na bela Itália.

A comédia romântica que sai da Netflix

“Uma escritora americana que sai de um amargo divórcio compra uma casa em decadência enquanto viaja pela Toscana. Agora ela terá que consertá-la, assim como seu coração”.

Sob o Sol de Toscana (Touchstone Pictures)

Assim descreve a plataforma sobre este filme de 1 hora e 52 minutos de duração, que foi lançado em 2003 e tem sido um sucesso desde que chegou à plataforma de streaming mencionada.

O filme dirigido por Audrey Wells é estrelado por Diane Lane, que é acompanhada no elenco por nomes como Sandra Oh, Lindsay Duncan, Raoul Bova e Kate Walsh.

O filme é baseado no livro de memórias de Frances Mayes e combina o charme da Toscana italiana com a busca da protagonista por superar uma depressão e um bloqueio criativo, enfrentando várias situações e se apaixonando novamente pela vida.

A produção recebeu principalmente críticas positivas. Roger Ebert do Chicago Sun-Times observou que "o que redime o filme é que ele consegue te fazer escapar, além da interpretação de Lane. Ambas as coisas estão intimamente ligadas".

Ronnie Scheib, da Variety, afirmou: "Lane transforma esta saga cômica e séria de uma divorciada americana devastada que compra impulsivamente uma vila toscana, mudando assim sua vida, em uma fascinante mostra de transparência emocional".

Dessa forma, se quiser assistir a um filme romântico que se tornará um dos seus favoritos, você deve ver “Sob o Sol da Toscana” em breve, pois em 1 de julho ele sairá da Netflix.