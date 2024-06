Rihanna está se aposentando da indústria musical?

A cantora de ‘We Found Love’, Rihanna, de 36 anos, foi fotografada dando um passeio por Nova York com seu namorado A$AP Rocky, na última quinta-feira, 6 de junho, usando uma camiseta que dizia “Estou aposentada”.

ANÚNCIO

A artista barbadense, que há muito tempo promete aos seus fãs nova música, surgiu com uma interessante escolha de vestuário. A camiseta azul de manga curta tinha a frase controversa em texto branco. Em letras vermelhas menores, a frase continuava: "Este é o traje mais elegante que posso usar".

Enquanto isso, Rocky, de 35 anos, usava uma blusa com desenhos em tons de canela e marrom e uma calça clara.

O casal, que são pais de seus filhos RZA, de 2 anos, e Riot, de 10 meses, falou um pouco sobre o futuro de Rihanna na música para este ano.

É importante destacar que o último álbum da cantora, ANTI, foi lançado em 2016.

No meio das fotos, alguém perguntou quando Rihanna lançaria seu tão esperado álbum, que eles chamam de R9.

"Ele está trabalhando nisso", disse Rocky com um sorriso antes de se afastar.

ANÚNCIO

A magnata da beleza prometeu que sua nova música faria a espera valer a pena e classificou as músicas que criou até agora como "muito boas".

A conversa começou quando o Entertainment Tonight perguntou a Rihanna se ela achava que ela e os dois filhos de Rocky poderiam seguir os passos de seus pais e se tornarem músicos quando crescessem.

"A mãe da criança disse: "Quero dizer, depende deles"."

Ela confessou que tinha algumas pistas guardadas que poderiam ser ótimas opções para um álbum.

"Já tenho coisas com as quais sinto que posso transformá-las em sucessos", continuou a estrela do pop.

Além disso, acrescentou que às vezes tudo se resume se ela pode usar a música ou se vai parar no Rocky.

Entretanto, a criadora do sucesso ‘Umbrella’ está expandindo seu império. No início desta semana, Rihanna anunciou o lançamento de sua nova linha de cuidados com os cabelos.

"Uma nova família está se mudando!" ela legendou a grande revelação. "@fentyhair está melhorando e é hora de finalmente ter a experiência capilar que você estava esperando".

“Vocês sabem o quanto eu me importo em mudar meu cabelo”, acrescentou Rihanna. “Eu tive quase todas as texturas, cores e comprimentos, desde perucas até tranças e naturais, então estou lançando uma linha versátil de produtos não apenas para todos os tipos de cabelo, mas cada produto é projetado para fortalecer e reparar todos os tipos de cabelo, que é o que realmente precisamos! É hora de brincar e fortalecer nosso estilo 💁🏿‍♀️”.

A Fenty Hair estará disponível na quinta-feira, 13 de junho em FentyHair.com.