“O nível terá que subir muito em Hollywood”: as previsões de Ashton Kutcher sobre a IA

Ashton Kutcher, reconhecido ator e empresário, compartilhou sua visão sobre o impacto da Inteligência Artificial (IA) na indústria cinematográfica.

ANÚNCIO

Numa conversa com o ex-CEO do Google, Eric Schmidt, no Berggruen Salon de Los Angeles, Kutcher discutiu como a IA está transformando o processo de criação de filmes.

Destacou o potencial da ferramenta de geração de vídeos chamada Sora, desenvolvida pela OpenAI. Kutcher descreveu a plataforma como "surpreendente" e mencionou:

“Você pode gerar as sequências que quiser. Você pode criar vídeos de 10, 15 segundos que pareçam muito reais. Ainda comete erros. Ainda não entende completamente a física. Mas se olharmos para a geração que existia há um ano em comparação com Sora, está avançando a passos largos. Na verdade, há sequências que eu diria que poderiam ser facilmente utilizadas em um grande filme ou programa de televisão”.

Redução de custos

O ator também destacou o potencial da IA para reduzir os custos de produção cinematográfica.

Ele explicou: "Por que você iria sair para filmar uma tomada fixa de uma casa em um programa de televisão quando poderia criar a tomada fixa por 100 dólares? Sair para filmar custaria milhares de dólares. Nas cenas de ação em que eu pulo de um prédio, não é necessário que um especialista faça isso, você pode fazer com IA".

Ashton também compartilhou uma experiência pessoal em que usou o Sora para criar uma sequência de um corredor tentando escapar de uma tempestade de areia no deserto.

ANÚNCIO

Sem a necessidade de recorrer a um departamento de efeitos visuais, ele conseguiu gerar o vídeo em questão de minutos, e o resultado foi surpreendentemente realista.

No entanto, o ator alertou que o aumento na disponibilidade de conteúdo gerado por IA exigirá um nível mais alto de qualidade para chamar a atenção do público.

Foi assim que ele comentou: "O que vai acontecer é que haverá mais conteúdo do que olhos no planeta para consumi-lo. Portanto, qualquer conteúdo só será tão valioso quanto conseguir fazer as pessoas consumi-lo. E assim, na versão catalisadora de que algo é bom, o padrão terá que subir muito, porque por que alguém assistiria ao meu filme quando poderia assistir ao seu próprio filme?"

Perspectiva diferente

Embora a tecnologia de geração de vídeo, como Sora, tenha gerado expectativas em Hollywood, nem todos compartilham o otimismo de Kutcher.

Durante uma entrevista com The Hollywood Reporter, o cineasta Tyler Perry expressou preocupação com o impacto da IA na indústria e enfatizou a necessidade de regulamentações para proteger aqueles que trabalham no campo.

Perry disse: “Apenas espero que, à medida que as pessoas vão adotando essa tecnologia e as empresas se movem para reduzir custos e salvar o balanço final, haja algum tipo de pensamento e alguma compaixão pela humanidade e pelas pessoas que trabalharam nesta indústria e construíram carreiras e vidas, que haja algum tipo de pensamento para isso”.