Você gostou de ‘Sob as Águas do Sena’? Aqui estão mais 5 filmes de tubarões na Netflix

Desde a sua recente chegada ao catálogo da Netflix, o thriller francês ‘Sob as Águas do Sena’ tem conseguido cativar as audiências da plataforma em todo o mundo com uma trama cheia de intriga.

No longa-metragem, Paris é o epicentro do Triatlo Mundial pela primeira vez, mas a celebração da competição fica em risco quando descobrem um tubarão no fundo do rio Sena.

Diante da iminente ameaça, uma brilhante cientista em luto, uma jovem ativista e um comandante da Polícia de Paris unem forças para evitar um banho de sangue no famoso curso de água.

Se já assistiu a este projeto, ficou à beira do seu assento e agora deseja ver mais projetos sobre predadores marinhos, tem muita sorte porque a Netflix tem várias produções semelhantes.

5 filmes semelhantes a ‘Sob as Águas do Sena’ disponíveis na Netflix

Para facilitar sua tarefa, aqui estão cinco filmes com tubarões que você pode assistir no serviço de streaming depois de ‘Sob as Águas do Sena’.

Tubarão (1975)

Os talentosos atores Roy Scheider, Robert Shaw e Richard Dreyfuss são os protagonistas deste clássico de terror de sucesso de bilheteria, dirigido por Steven Spielberg, que ganhou três Oscars.

Sinopse: Steven Spielberg inventou a categoria ‘sucesso de bilheteria de verão’ com esta história sobre um insaciável tubarão branco que aterroriza os moradores da Ilha de Amity.

Águas Rasas (2016)

A famosa atriz Blake Lively é a grande estrela deste intenso drama de sobrevivência que irá literalmente deixá-lo com o coração na boca ao longo de quase uma hora e meia de duração.

Sinopse: Após ser mordida por um tubarão, uma jovem surfista em uma praia remota precisa ser mais esperta que o predador que a está esperando.

Grande Tubarão Branco (2021)

Os intérpretes Katrina Bowden, Aaron Jakubenko e Kimie Tsukakoshi lideram esta produção australiana repleta de terror que irá levá-lo(a) numa montanha-russa de emoções ao longo do seu tempo de exibição.

Sinopse: Após o afundamento de seu avião, cinco passageiros devem remar em direção à costa em um bote salva-vidas. Mas dois tubarões brancos os espreitam das profundezas.

Tubarão Mar de Sangue (2022)

Holly Earl, Jack Trueman e Catherine Hannay lideram o elenco deste filme de terror que foi um grande sucesso ao chegar à plataforma de streaming graças à sua história cheia de suspense e gore.

Sinopse: Quando um acidente de moto aquática os deixa machucados, sangrando e à deriva, um grupo de amigos deve se manter à tona para evitar o ataque de um predador faminto.

Terror nas Profundezas (2023)

As estrelas Mãdãlina Ghenea, Ed Westwick e Macarena Gómez protagonizam esta produção britânica que não te permitirá desviar o olhar da tela até o seu grande desfecho.

Sinopse: Uma mulher enfrenta perigos nas profundezas e na superfície do mar quando sua viagem solo pelo Caribe se torna uma luta pela sobrevivência.