Parabéns, Donald! Descubra produções para celebrar os 90 anos do pato mais amado do mundo

No último domingo (9), o personagem clássico da Disney, Pato Donald, completou suas nove décadas em evidência, tendo feito sua primeira aparição no desenho animado “A Galinha Esperta” em 09 de junho de 1934. A fim de celebrar seus 90 anos, existem diversas produções em streaming capazes de promover a boa e velha nostalgia.

Se você é fã da figura clássica da Patolândia, fique atento aos canais de comunicação da Disney para não perder as iniciativas promovidas ao longo do ano. Além da passagem de Donald em Salvador, durante o Carnaval, foi lançado um novo curta no Disney+, “D.I.Y Duck”, revelando mais uma aventura do personagem.

Confira algumas produções para celebrar e reativar a nostalgia:

Os Sobrinhos de Donald (1938)

Curta-metragem | Disponível exclusivamente no Disney+

“Donald testa algumas técnicas de psicologia infantil (de um livro chamado Técnicas Modernas para Treinar Crianças) com seus sobrinhos, Huguinho, Zezinho e Luisinho, que amam aprontar e pregar peças no Tio Donald. As técnicas do livro surtem pouco efeito no trio bagunceiro, que importuna Donald e destrói a sua casa.”

A Fonte da Juventude de Donald (1953)

Curta-metragem | Disponível exclusivamente no Disney+

“Enquanto viaja com seus sobrinhos, Donald fica chateado por eles só pensarem em histórias em quadrinhos. Ele para na ‘fonte da juventude’ e engana as crianças fazendo-as pensarem que ele voltou a ser um bebê. No entanto, ele se encrenca com uma mamãe jacaré agressiva e seus filhotes e dá um jeito de ir embora com seus sobrinhos.”

Pato Donald e o Primo Gus (1939)

Curta-metragem | Disponível exclusivamente no Disney+

“Gansolino, o primo guloso de Donald, faz uma visita e come tudo que vê pela frente. Quando a tentativa de se livrar de seu visitante voraz não funciona, Donald recorre a medidas drásticas para expulsá-lo.”

Mickey, Donald, e Pateta em Os Três Mosqueteiros (2004)

Filme | Disponível exclusivamente no Disney+

“Acompanhe os inseparáveis Mickey, Donald e Pateta quando eles resolvem ser mosqueteiros e têm que proteger a Princesa Minnie das garras do dissimulado Bafo de Onça. Aprenda valiosas lições sobre amizade e o verdadeiro sentido “um por todos e todos por um” no primeiro longa-metragem da história de Mickey e seus amigos.”

Celebrando com Donald: Um Especial do Mickey Mouse (2016)

Curta-metragem | Disponível exclusivamente no Disney+

“Donald decide ficar em casa nas festas de final de ano em vez de migrar para um lugar mais quente. Para comemorar este momento especial, Mickey espera fazer do primeiro Natal de Donald o melhor de todos.”

Alô, Amigos (1942)

Filme | Disponível exclusivamente no Disney+

“A turma da Disney está reunida na América do Sul. Pato Donald é um turista americano que embarca em uma incrível viagem pelos Andes. Pedro é um aviãozinho que voa pelo Chile e enfrenta uma terrível tempestade. Em Buenos Aires, Pateta aprende a montar cavalos e, também, danças típicas argentinas. Recheado com coloridas cenas Carnaval e músicas como ‘Aquarela do Brasil’, Pato Donald conhece os pontos turísticos do Rio de Janeiro e aprende a sambar.”

Você Já Foi à Bahia? (1945)

Filme | Disponível exclusivamente no Disney+

“O sempre popular e irritável Pato Donald estrela uma de suas maiores aventuras, uma mistura fascinante de ação ao vivo e animação clássica da Disney repleta de imagens e sons. Quando Donald recebe uma coleção mágica de presentes de seus amigos, eles se transformam em seu passaporte para uma fantástica jornada musical com Zé Carioca e Panchito. Com esses guias especializados, Donald dança, rebola e saltita em uma aventura, com surpresas e músicas sensacionais a cada parada.”

