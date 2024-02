Pato Donald, o icônico personagem das animações dos estúdios Disney chegou ao Brasil na última quarta-feira (7), a fim de celebrar seus 90 anos em meio à folia. A figura animada foi recepcionada pelo cantor Carlinhos Brown em Salvador, na Bahia, e teve a oportunidade de pisar em diversos pontos turísticos da cidade.

Pato Donald foi recebido em Candeal, o bairro de origem de Brown, marcado pela forte presença da cultura africana. O personagem também correu por outros pontos turísticos como Elevador Lacerda, Pelourinho, Farol da Barra, Centro Histórico de Salvador.

Disney no Carnaval: Pato Donald desembarca em Salvador para curtir folia ao lado de Carlinhos Brown (Reprodução/Assessoria de Imprensa)

Carlinhos Brown esteve no trio elétrico com um look exclusivo inspirado em Donald, criado pela marca carioca The Paradise. O cantor também portou acessórios exclusivos da Rommanel, desenvolvidos exclusivamente para o artista, a fim de recepcionar o personagem querido da Disney.

Ação ‘Donald 90′

A passagem de Pato Donald em Salvador tem relação com a campanha ‘Donald 90′, que comemora os 90 anos desde sua primeira aparição no universo da Disney. Ao longo de 2024, haverá ações e ativações voltadas ao querido patinho rouco, a serem divulgadas em breve.

Donald Fauntleroy Duck, conhecido como Pato Donald, completa 90 anos desde sua primeira aparição oficial no curta-metragem “A Galinha Sábia” (“The Wise Little Hen”), lançado em 09 de junho de 1934.

A fim de encerrar sua passagem nas terras de Salvador para celebrar o aniversário de 90 anos, Donald foi um dos convidados especiais do “Camarote Brown by Licia Fabio” no último sábado (10). Esta é a primeira vez que Carlinhos Brown conta com um camarote no Carnaval de Salvador. E pela inauguração exclusiva, o personagem marcou presença no local para se encontrar com os fãs brasileiros.