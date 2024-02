Você deixou passar: Miley Cyrus deixa fãs ‘apavorados’ ao abrir sua bolsa durante discurso no Grammy 2024

Depois de um ano do lançamento de seu último álbum ‘Endless Summer Vacation’, Miley Cyrus provou seu grande impacto na indústria com o smash hit ‘Flowers’, uma das faixas consolidadas de seu recente trabalho. Além do grande sucesso de sua música, foram rendidos dois Grammys à cantora, sendo um de ‘Melhor Performance Solo de Pop’ e o outro na categoria principal da premiação, ‘Gravação do Ano’.

Claramente, a noite não foi nada tranquila para os fãs da saudosa Hannah Montana. Além das categorias nas quais Miley concorria, a cantora também se apresentou ao vivo ao longo da premiação. No entanto, ao receber sua segunda estatueta, a dona do hit ‘Flowers’ carregou sua bolsinha para o palco e a abriu durante o discurso. Seu comportamento aterrorizou os fãs na web.

O motivo pelo qual Miley Cyrus preocupou os fãs tem relação com o ano de 2013, quando a famosa polemizou durante uma premiação da MTV. Na época, Miley fez duas apresentações ousadas que chocaram a indústria. Contudo, a cereja do bolo foi quando abriu sua bolsinha no palco do EMA e tragou um cigarro que parecia ser de maconha.

"Não tenho espaço na minha bolsa para o troféu, mas encontrei isto..."

- Miley MTV EMA 2013 pic.twitter.com/eK02lNSbpl — Erva Daninha (@jo4tan) December 31, 2013

Reações na web

A premiação, que ocorreu na Holanda, travou todos os meios de comunicação de entretenimento na época, haja vista o país proibir o consumo da substância. Miley teria tragado o cigarro durante a entrega do prêmio da noite ‘Clipe do Ano’, com a conquista pela produção de ‘Wrecking Ball’.

“Gostaria de agradecer aos fãs, meus Smilers, por fazerem isso acontecer. Terry Richardson por criar [o clipe]... Sabe, este prêmio não cabe na minha bolsa, mas eu encontrei isso, então... Muito obrigada. Boa noite pessoal”, disse Miley Cyrus, que logo em seguida tirou o cigarro da bolsa, acendeu e tragou.

Mesmo que o evento tenha ocorrido há mais de 10 anos, os fãs brincaram com a situação e se revelaram preocupados com Miley abrindo sua bolsinha durante discurso no Grammy deste ano. Desta vez, a cantora só retirou uma colinha para agradecer toda sua equipe.

Miley recebendo seu Segundo Grammy da noite pic.twitter.com/qnzmrtI3Zc — a garota do blog (@macioslva) February 5, 2024

Confira algumas das reações ‘preocupadas’ na web:

when she grabbed her purse 😭😭 pic.twitter.com/XOYdR9N8Oe — The Miley Times (@TheMileyTimes) February 6, 2024

quando a miley abriu essa bolsinha, certeza que todos os fãs pensaram a mesma coisa pic.twitter.com/ETVVCAYymY — matheus diório (@matheusrdiorio) February 5, 2024

quando eu vi a Miley abrindo a bolsinha juro que achei que essa cena ia se repetir kkk #GRAMMYs pic.twitter.com/Eg8Bb3iZeF — mavorte 👹🧢 (@themavorte) February 5, 2024

Miley abrindo a bolsinha num award a produção entra em pânico pic.twitter.com/A4BHINfCkL — ic river red (@zedoicaro) February 5, 2024

Leia mais: