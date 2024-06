Onde está Beyoncé? A cantora não quer que lhe perguntem sobre sua amizade com Diddy

Foi divulgado que Beyoncé está no meio de um problema que tem ofuscado o lançamento de sua produção mais recente intitulada ‘Cowboy Carter’, pois ela e seu marido Jay Z mantêm uma amizade com Diddy, que tem estado envolvido em uma série de escândalos por abuso.

Aqui te contamos o que se sabe sobre a cantora e onde ela está, após tudo o que aconteceu.

O paradeiro de Beyoncé

De acordo com informações publicadas pelo Page Six, a artista chamou a atenção ao desaparecer, apenas algumas semanas após o lançamento de seu álbum 'Cowboy Carter', o que é inexplicável, já que ela deveria estar em plena promoção.

O meio de comunicação indica que isso pode dever-se ao fato de ela e seu marido Jay-Z estarem nervosos em mostrar seus rostos durante o grande escândalo de abuso de Diddy, para não chamar a atenção para sua longa amizade com o magnata do hip-hop.

"Supostamente este era o momento de Beyoncé, já que seu tão aguardado álbum country foi lançado há apenas dois meses. E, no entanto, ela não é vista em lugar nenhum. O álbum está caindo e Jay e B não estão gostando de ser o centro das atenções", disse uma fonte ao Page Six.

Chama a atenção, pois a cantora deveria estar em plena promoção, e isso não ocorreu, o que pode ser refletido nos resultados da produção.

A fonte acrescentou que, embora o impressionante álbum, que inclui faixas com Dolly Parton, Willie Nelson e Miley Cyrus, possa não ser o sucesso esperado, "definitivamente não é o gigante que todos pensavam que seria".

Beyoncé estaria apoiando Diddy

Houve rumores no mundo dos negócios de que Beyoncé e Jay Z estão mantendo um perfil discreto, acompanhando seu amigo Diddy, depois que as casas do magnata em Los Angeles e Miami foram vasculhadas em março pelo Departamento de Segurança Nacional em uma investigação aparente de tráfico sexual.

Os cantores e Diddy têm sido próximos ao longo de décadas, embora não haja nada que relacione Jay ou Beyoncé com a investigação ou qualquer conduta indevida.