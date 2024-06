“Não queremos nudez”: Primeira-dama da Nigéria critica Meghan Markle

Meghan Markle continua sendo uma das mulheres mais atacadas no mundo do entretenimento desde sua saída da realeza ao lado de seu marido, o príncipe Harry, seu rechaço aos protocolos reais e sua suposta inimizade com Kate Middleton.

No entanto, os antigos duques de Sussex têm tentado manter-se à tona no meio da onda de críticas, então recentemente fizeram uma viagem à Nigéria, onde a ex-atriz buscava se reconectar com suas raízes africanas, tendo genes nigerianos.

As diferentes atividades do casal fizeram parte de uma turnê internacional para promover o décimo aniversário dos Jogos Invictus e os looks de Meghan geraram muita discussão.

As duras críticas da primeira-dama da Nigéria a Meghan Markle

"Vejo a mim mesma em cada uma de vocês", foi uma das mensagens que Markle quis deixar para as mulheres nigerianas.

Meghan Markle desfilou por diferentes looks ao longo de suas atividades, que eram de grandes marcas como Yves Saint Laurent, Carolina Herrera ou Burberry, o que causou indignação para muitos nigerianos pela falta de humildade que ela mostrou.

Além disso, o primeiro vestido com o qual ela apareceu no país tinha um decote profundo nas costas, o que foi duramente criticado por mostrar "muita pele" apesar de estar em uma escola e em uma comunidade conservadora.

É por isso que Markle foi rejeitado pela Primeira-Dama da Nigéria, a Senadora Oluremi Tinubu, que deixou uma mensagem para as mulheres de seu país para não se deixarem levar pela imagem de celebridade e apontou contra Markle com uma forte mensagem.

"Isto não é a MET Gala. Não queremos nudez em nossa cultura", comentou enquanto questionava sua presença.

"Por que Meghan veio aqui? O que ela procura na África? Nós sabemos quem somos, não percam sua identidade", disse.

Estima-se que a ex-duquesa gastou uma quantia milionária que ultrapassa os 153 mil dólares em roupas e acessórios com os quais ela apareceu nesta viagem.

A viagem de Meghan e Harry tem estado sob especulações, pois ocorreu no meio da crise que a Casa Real Britânica está enfrentando, devido ao câncer do Rei Charles III e de Kate Middleton. Muitos consideram que o casal se aproveitou dessa situação para promover sua imagem, que foi duramente afetada depois de exporem detalhes de suas vidas como membros reais.