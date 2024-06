Jon Bon Jovi detalha como foi o casamento de seu filho com Millie Bobby Brown

Fim dos rumores: Jake Bongiovi e a atriz Millie Bobby Brown são casados, conforme confirmado nas últimas horas por Jon Bon Jovi, cantor e líder da banda de rock americana, Bon Jovi.

A informação veio à tona graças a uma prévia da entrevista concedida ao programa britânico da BBC, ‘The One Show’, a qual foi compartilhada pela emissora em sua conta oficial na rede social X.

As palavras do músico de 62 anos foram: “Eles são geniais. Eles são absolutamente fantásticos. Foi um casamento familiar muito simples e a noiva estava linda”. O The Sun já havia adiantado que apenas o roqueiro compareceu à cerimônia com sua esposa Dorothea Bongiovi, e os pais da atriz de Stranger Things.

A grande festa está chegando

O The Sun também indicou que não ficará apenas algo íntimo e simples, pois os jovens de 22 e 20 anos, planejam realizar uma celebração maior no final do ano.

A privacidade do casamento não foi uma surpresa no cenário do entretenimento americano, pois em uma entrevista concedida à WWD em 2023, Millie Bobby Brown havia adiantado que manteria em privado todos os detalhes do evento, incluindo o dia do casamento.

“A conheci no último ano, ela trabalha muito duro e ela e o Jake vão crescer juntos à sua maneira. É uma versão acelerada do que passei há 40 anos e acredito que, com o apoio da família que os rodeia, vão ser ótimos juntos. Esse seria realmente o meu conselho: crescer juntos é sábio. Acho que todos os meus filhos encontraram pessoas com quem acreditam que podem crescer juntos e todos nós gostamos delas. A Millie é maravilhosa. Toda a sua família é ótima. O Jake está muito, muito feliz”, explicou Jon Bon Jovi, em defesa daqueles que criticaram o fato de os recém-casados serem muito jovens para se casarem.