Hailey Bieber exibe um anel de 1,5 milhões na renovação dos votos matrimoniais

Hailey Bieber continua encantando a todos os seus seguidores com sua linda jornada pela maternidade, depois de ter anunciado que ela e Justin em breve se tornariam pais. Em uma de suas publicações mais recentes, a modelo mostrou um anel espetacular depois de ter celebrado sua cerimônia de renovação dos votos matrimoniais com o cantor.

Na sua conta do Instagram, a personalidade exibiu a espetacular peça, juntamente com uma doce manicure de flores de cerejeira.

“Flores de cereja em minhas unhas, pequena flor de cerejeira em minha barriga”, escreveu Hailey na publicação que encheu seus fãs de ternura.

A joia, criada por Lorraine Schwartz - que é conhecida por projetar joias impressionantes para celebridades como Blake Lively ou Kourtney Kardashian - é estimada em ter um valor entre $1 e $1.5 milhões de dólares, de acordo com especialistas.

Uma especialista da Lorel Diamonds, Laura Taylor, falou com o Page Six Style, comentando que também haveria uma razão mais prática para a nova joia de Bieber: “Durante a gravidez, é normal que os dedos inchem, o que pode fazer com que o anel de noivado fique um pouco apertado. Como medida temporária, ela colocou o anel no mindinho da mão oposta, onde ficará melhor nos últimos meses da gravidez”.

Taylor também observou que o anel é bastante semelhante ao de noivado, embora pareça ser maior, com 18 quilates, então ele considerou que custou $1 milhão. Por outro lado, Steven Stone, especialista em diamantes do Reino Unido, considerou que a peça poderia estar um pouco mais alta, em $1,5 milhão.