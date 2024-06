Foi assim o desconfortável reencontro público do príncipe William com Rose Hanbury

O príncipe William foi colocado sob os holofotes públicos depois que se soube que teria um reencontro com Rose Hanbury durante a ausência de sua esposa Kate Middleton devido à batalha contra o câncer que enfrenta. A nobre foi a mulher acusada de ser sua amante, depois que em 2019 vazaram fotos dos dois juntos em uma boate noturna.

Embora ambos tenham se encarregado de desmentir os rumores sobre aquelas postagens que se tornaram virais por sua proximidade, além da distância da princesa de Gales com quem era sua amiga, as especulações aumentaram.

Agora, o futuro rei da Inglaterra compareceu ao casamento de seu íntimo amigo Hugh Grosvenor, o duque de Westminster, com Olivia Henson, onde não era apenas um convidado qualquer, mas sim encarregado de receber os convidados, o que tornava inevitável o reencontro com Rose, que também estava na lista de convidados ao lado de seu marido David Cholmondeley.

O rosto abatido do príncipe William no reencontro com Rose Hanbury

O príncipe William não faltou a uma das cerimônias mais esperadas do ano no Reino Unido e foi visto chegando sozinho à catedral de Chester. O monarca foi um dos primeiros a se juntar à celebração devido ao papel importante que desempenhava.

No meio de sua chegada, a imprensa britânica destacou que o rei parecia abatido, pensativo e sério, evitando a proximidade de outros convidados.

No entanto, o príncipe parecia menos tenso na saída e acenou sorridente para aqueles que estavam do lado de fora da igreja, enquanto subia no ônibus que o levaria, junto com outros convidados, para a mansão dos duques de Westminster em Eaton Hall, onde a grande festa aconteceria.

O filho mais velho da princesa Diana foi encarregado de acomodar os mais de 400 convidados em seus respectivos lugares, guiando-os desde a entrada enquanto conversava com cada um deles.

Embora até o momento não tenham aparecido fotos do encontro de William com Rose, a verdade é que era um encontro inevitável e um dos mais esperados no grande casamento.

Outro dos grandes ausentes no casamento foi o príncipe Harry,, apesar de Grosvenor ser padrinho de seu filho Archie, ele não foi visto no evento e não se sabe se simplesmente evitou comparecer ou se não foi convidado devido à polêmica que enfrenta com a família real.