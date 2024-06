Essa foi a solução do Mister Universo contra o vício em sexo e pornografia

Aos 32 anos, Mister Universo procurou tratamento especializado para acabar com vício em sexo e pornograffia

O vício em sexo e pornografia atinge cada vez mais pessoas em todo o mundo e, no ano de 2023, a Comissão de Assuntos Sociais do Senado debateu como tal disturbio atinge os jovens do país. Até celebridades, como o Mister Universo Sérgio Fialho revelou que se internou para tratar destas questões.

Aos 32 anos, o influenciador digital de conteúdo adulto na Privacy disse que passou 13 anos lutando contra o vício antes de iniciar o tratamento.

Casado, o modelo também revelou que o medo de envelhecer foi uma carga negativa: “Tenho medo do etarismo. Muitas vezes chegamos nessa idade na nossa melhor forma. Hoje eu estou melhor do que há seis anos atrás”.

“Uma boa relação com a sexualidade”

O Mister Universo confessou que hoje tem uma boa relação com sua sexualidade, mas que nem sempre as coisas foram desta maneira.

Sérgio Fialho, que se tornou produtor de conteúdo adulto, precisou buscar ajuda e foi internado para tratar o vício em sexo e pornografia no passado .

O vício em sexo e pornografia acabou com antigos relacionamentos do Mister Universo Sérgio Fialho (Reprodução/Instagram)

“Fico impressionado com a quantidade de homens que sofrem disso, mas ninguém fala sobre isso abertamente”, revelou o famoso.

“Não buscava prazer no sexo”

A falta de estímulo e prazer legítimo preocupou o influenciador digital de 32 anos. Esse foi o ponto de partida para uma descoberta muito mais profunda.

“Resolvi procurar pelo tratamento após sentir muita angústia e perceber que eu não buscava mais por um prazer legítimo no ato sexual”, disse ele.

Atividade física afastou o vício em sexo

O vício em pornografia e sexo atingiu seus antigos relacionamentos amorosos, segundo o Mister Universo, que também procurou aumentar a carga de exercícios físicos.

“Agora eu quero ser para os outros a pessoa que eu precisei na minha juventude”, disse o famoso.

Em busca de uma nova faixa no Mister Universo, ele diz estar focado nos treinos e exercícios físicos: “Acredito que é o novo tipo de prazer que me satisfaz de maneira mais saudável”.