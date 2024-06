Billie Eilish explora seus medos através do vídeo de ‘CHIHIRO’

Como parte de seu último lançamento discográfico, Billie Eilish estreou o vídeo musical oficial de ‘CHIHIRO’, que faz parte de seu terceiro álbum aclamado pela crítica, ‘HIT ME HARD AND SOFT’.

O vídeo foi dirigido por Billie Eilish, que imaginou uma narrativa baseada em um sonho onde os longos corredores escuros e o fechamento de portas simbolizam os diferentes cantos da mente. Junto com seu co-protagonista Nat Wolff, ela mergulha em uma conexão inescapável. É a luta interna que se reflete no exterior. Por mais que tentemos fugir, nossos medos mais profundos, nosso amor maior ou nossos desejos mais fortes sempre nos alcançam.

‘HIT ME HARD AND SOFT’ acumulou mais de um bilhão de reproduções em todo o mundo e atingiu o número 1 em 25 países. Em sua primeira semana, ‘HIT ME HARD AND SOFT’ oficialmente superou as vendas do álbum anterior de Eilish, vendendo 339 mil unidades e 90 mil em vinil nos Estados Unidos, marcando o maior lançamento de sua carreira.

