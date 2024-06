As mulheres da realeza sem maquiagem

Algumas das mulheres mais importantes da realeza internacional não hesitaram em se mostrar ao público como são, mulheres normais que podem estar sem maquiagem e com um estilo totalmente natural.

A princesa Leonor é a herdeira do trono espanhol e recentemente está completando sua formação militar para quando se tornar rainha. Meses atrás, a princesa de Astúrias apareceu de forma natural quando chegou com sua família à Academia Geral Militar de Saragoça, usando um visual muito informal composto por uma camisa azul, calças brancas e tênis combinando. Além disso, ela estava com o cabelo preso e sem uma única gota de maquiagem.

Princesa Leonor (Toni Galan/Getty Images)

Por outro lado, sua mãe, a rainha Letizia, também foi vista exibindo um visual de beleza muito fresco. Foi há mais de 5 anos que a soberana acompanhou suas filhas à escola enquanto exibia uma estética informal com a qual mostrou sua beleza sem artifícios, sem maquiagem, sem bases e com um penteado descontraído.

Princesa Leonor, Letizia Ortiz, Meghan Markle: a realeza ao natural

Outra das royals que se destacou com looks naturais é Carlota Casiraghi, que pisou no tapete vermelho do Festival de Cannes com seu cabelo bagunçado, uma maquiagem imperceptível e um vestido branco muito simples, sem poses ou sorrisos diante das dezenas de câmeras.

Carlota Casiraghi (Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images)

No Reino Unido, Kate Middleton é uma das figuras mais populares da monarquia britânica e também é vista como uma imagem da moda e da elegância, graças aos seus diferentes looks cheios de glamour e estilo. A duquesa de Cambridge apareceu ao lado de seu marido, o príncipe William, sem todos os protocolos formais, mostrando sua naturalidade.

Além disso, Meghan Markle, duquesa de Sussex e esposa do príncipe Harry, também tem mostrado seu lado mais natural e simples nas ruas da Califórnia, em Montecito, onde reside há vários anos.