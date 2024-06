Angry Birds - O Filme terá uma terceira sequência com Jason Sudeikis e Josh Gad

A bem-sucedida franquia cinematográfica ‘Angry Birds - O Filme’ irá se expandir com sua terceira sequência, com as vozes de Jason Sudeikis e Josh Gad.

ANÚNCIO

Prime Focus Studios, Rovio e Sega serão responsáveis pela produção do filme, em parceria com One Cool Group, Flywheel Media e dentsu.

A terceira sequela seguirá as aventuras de Red e Chuck, interpretados por Jason Sudeikis e Josh Gad, respectivamente. Mais anúncios sobre o elenco são esperados em um futuro próximo.

Os dois primeiros filmes dos Angry Birds foram um grande sucesso, arrecadando mais de meio bilhão de dólares em todo o mundo. A Sony foi a parceira de distribuição desses filmes, baseados na popular série de videogames.

Equipe de produção

Esta terceira parcela será dirigida por John Rice, que também dirigiu a primeira parte da saga. O roteiro será escrito por Thurop Van Orman, que participou de ‘Angry Birds - O Filme 2′, e atuará como produtor executivo ao lado de Toru Nakahara.

A equipa de produção inclui John Cohen, Dan Chuba e Carla Connor.

Expectativas e entusiasmo dos fãs

Esta confirmação da terceira parte gerou grandes expectativas entre os fãs da franquia.

ANÚNCIO

Muitos fãs já estão animados, pois mencionam que a combinação do talento vocal de Sudeikis e Gad, juntamente com a experiência da equipe de produção, promete oferecer uma nova e emocionante entrega cheia de diversão para os espectadores de todas as idades.

À medida que a produção avance, os seguidores estarão atentos às próximas notícias e atualizações sobre esta terceira entrega.

Sobre o que é Angry Birds?

Angry Birds é um popular jogo para dispositivos móveis lançado em 2009. No jogo, os jogadores controlam uma variedade de pássaros irritados que tentam recuperar seus ovos roubados por porcos verdes.

Os jogadores devem lançar os pássaros com um estilingue e derrubar as estruturas para derrotar os porcos e avançar nos níveis.