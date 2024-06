A razão pela qual os membros da realeza britânica não cumprimentam apertando a mão

Nas redes sociais, tornou-se viral o momento em que a rainha Camilla desconsiderou Brigitte Macron, primeira-dama da França, ao se recusar a apertar-lhe a mão durante o ato comemorativo no Memorial Britânico da Normandia em Ver-sur-Mer. A situação foi tensa e constrangedora, pois existe um protocolo de cumprimento para a realeza britânica.

ANÚNCIO

Ambas mulheres estavam vestidas de branco e avançaram para colocar uma oferenda floral em homenagem aos caídos. Em seguida, a esposa de Emmanuel Macron estendeu o braço para segurar a mão da rainha Camila, mas ela manteve sua mão estática, recusando o gesto da primeira-dama. Brigitte Macron disfarçou e afastou sua mão, enquanto permaneciam de pé em homenagem.

A atitude da primeira-dama da França não foi com má intenção, mas sim um gesto de empatia. No entanto, o caso destaca que não se deve tratar a realeza com tanta proximidade, pois existem certos protocolos.

A quebra do protocolo ao cumprimentar a Rainha não aconteceu apenas com Brigitte Macron; Michelle Obama passou pela mesma situação com a Rainha Elizabeth II, enquanto LeBron James e Tom Cruise tiveram o mesmo problema com a Princesa de Gales.

Saudação à realeza britânica

A quebra do protocolo ao cumprimentar a Rainha não aconteceu apenas com Brigitte Macron AP / Alberto Pezzali (Alberto Pezzali/AP)

A Casa Real não possui regras de conduta ao cumprimentar o Rei, a Rainha ou outros membros da realeza britânica. No entanto, é costume não apertar suas mãos ou ter contato físico, a menos que eles tomem a iniciativa. Os homens devem cumprimentar inclinando o pescoço, enquanto as mulheres devem se curvar um pouco dobrando os joelhos como sinal de reverência e dizendo "Sua Majestade".

De acordo com o El Mundo, no documentário ‘Queen of the World’ da HBO, a princesa Ana, irmã do rei Charles III, explicou que ela não aperta a mão das pessoas porque é impossível cumprimentar a todos.

“A princesa Ana expressou: ‘Nunca aperto a mão de ninguém. Em teoria, não se pode apertar a mão de todo mundo, então não vale a pena começar, então tento seguir essa regra, mas percebi que outros não o fazem. Não me cabe decidir se é o correto, mas parece-me claramente impossível cumprimentar a todos e no final parece mais uma cerimônia de apertos de mão do que um passeio para cumprimentar... Não sei se me faço entender.’”