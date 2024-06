Netflix: o impressionante filme que dura menos que vai te chocar completamente

Apesar da grande quantidade de filmes, séries e documentários disponíveis na Netflix, essa lista aumenta todas as semanas com os lançamentos que chegam à plataforma. E desta vez não é exceção, já que o streaming acabou de lançar um dos melhores filmes dos últimos anos.

É um filme aclamado e sombrio, que vai te sacudir completamente e que conta com um elenco espetacular.

O impressionante filme que você deve assistir na Netflix

Estamos falando de ‘Animais Noturnos’, um thriller envolvente e sufocante que levará os espectadores ao limite e que será difícil tirar o filme da cabeça por dias depois de terminar.

Animais Noturnos (Focus Features / Universal)

“Susan Morrow é uma galerista estabelecida em Los Angeles que compartilha uma vida luxuosa, mas vazia, com Hutton Morrow, seu segundo marido. Um dia, Susan recebe um romance escrito por seu ex-marido Edward Sheffield, de quem não tem notícias há anos. Em uma nota, ele pede que ela leia o romance inédito e entre em contato com ele, pois estará na cidade por alguns dias. É noite. Susan, sozinha na cama, começa a ler, e é a história de um casal com uma filha que, dirigindo pela noite no Texas, são perseguidos por outro veículo...”, é assim que o FilmAffinity descreve o filme.

A produção é dirigida pelo famoso estilista Tom Ford e estrelada por Amy Adams, com um grande elenco composto por nomes como Jake Gyllenhaal, Aaron Taylor-Johnson, Michael Shannon, Isla Fisher, Armie Hammer, Laula Linney e Michael Sheen.

O filme, com duração de 115 minutos, recebeu aplausos da crítica e vários espectadores desfrutaram da sua mistura de suspense, drama e intriga.

Desta forma, se quiser assistir a um filme aclamado, com grandes atuações e que vai te manter grudado no sofá, ‘Animais Noturnos’ é uma boa opção para assistir na Netflix.