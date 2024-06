Graves erros no popular filme da Netflix sobre o qual todos estão comentando

'As Cores do Mal: Vermelho' estão fazendo o maior sucesso na plataforma da Netflix

O filme polonês ‘As Cores do Mal: Vermelho’ é um sucesso na plataforma Netflix porque tem uma trama intrigante e cenários envolventes.

Apesar de ocupar um lugar privilegiado no Top 10 das mais vistas do streaming, não está isenta de erros e lacunas argumentativas que chamaram a atenção dos espectadores mais atentos.

"Uma praia de Tri-City se torna um local de descobertas dramáticas quando o mar arrasta o cadáver de uma jovem. A incomum mutilação da vítima aponta para um assassinato. A investigação é liderada por um promotor ambicioso e tenaz, Leopold Bilski", afirma a sinopse na Netflix.

"A mãe da vítima, a juíza Helena Bogucka, também está envolvida na investigação. Todas as pistas levam a um dos clubes litorâneos, que está relacionado ao assassinato de uma mulher 15 anos atrás. Com base nas informações coletadas durante a investigação e nas evidências ocultas por anos, o lado sombrio do crime em Tri-City começa a emergir lentamente. As descobertas de Bilski e Bogucka começam a incomodar bastante a polícia local", acrescenta a descrição.

Os erros e lacunas

De acordo com o portal Qué Ver, o filme dirigido por Adrian Panek, possui dois erros que os espectadores comentaram nas redes sociais, sendo um deles muito evidente e marcado no tempo 1:34:16.

Nesse momento, um anel é apresentado, que supostamente pertence a uma mulher jovem. No entanto, o tamanho do anel é desproporcionalmente grande para ser crível que se encaixe no dedo de uma jovem, levantando questões sobre a atenção aos detalhes na adereços desta produção.

O segundo erro ocorre no minuto 1:43:33, o detetive Bilski de repente conhece o paradeiro de Helena e Dubiela sem uma explicação clara de como obteve essa informação.

Esta omissão é crucial porque desempenha um papel importante no desenvolvimento dos eventos que se seguem, e a falta de uma justificação lógica deixa os espectadores questionando se perderam algum detalhe crucial ou se é simplesmente uma falha na trama.