A 3ª temporada de One Piece não foi confirmada pela Netflix: conheça as razões

One Piece

A especulação tem circulado nos últimos dias depois que um dos atores de ‘One Piece’ aparentemente confirmou que a Netflix renovou a série para uma terceira temporada.

No entanto, parece que essa informação não é precisa e a terceira temporada ainda não foi confirmada pela gigante do streaming.

Em uma entrevista com Braashad Mayweather, que interpretou Patty na primeira temporada da série, surgiram rumores sobre a renovação de ‘One Piece’.

Numa conversa com o programa ‘What’s Popping! com Bruce Crossey’, Mayweather mencionou a possibilidade de estarem a ser filmadas duas temporadas consecutivas: a segunda e a terceira. Suas palavras geraram expectativas entre os fãs.

No entanto, a Netflix confirmou que os relatórios sobre a filmagem de uma terceira temporada em conjunto com a segunda não são precisos no momento.

A empresa declarou que as declarações de Mayweather eram especulativas e não refletem a realidade da situação. De acordo com a plataforma, não há confirmação oficial de uma terceira temporada no momento.

Esclarecimento do ator

Depois disso, Braashad esclareceu que seus comentários foram tirados de contexto e não têm validade oficial. Em resposta a um tweet de DiscussingFilm, o ator afirmou: "ISSO NÃO É OFICIAL. QUEM PODE DIZER QUE EU ESTOU ATÉ MESMO NA PARTE 2 🤦🏿‍♂️"

Apesar da falta de confirmação, os fãs podem esperar notícias emocionantes sobre ‘One Piece’. É importante aguardar por notícias oficiais por parte da plataforma de streaming.

Entretanto, os fãs podem desfrutar da próxima segunda temporada da série e permanecer atentos às novidades que possam surgir no futuro.

Após tudo, as filmagens da segunda parte começarão em breve e se estenderão até o início de 2025. Foram avistados preparativos para a filmagem na Cidade do Cabo.