‘Uma Família Inusitada’: 5 fotos de Jang Ki-yong que mostram que ele é um galã dos sonhos

O ator Jang Ki-yong está roubando suspiros dos espectadores de dezenas de países com sua atuação principal na série Uma Família Inusitada, o novo k-drama transmitido pela Netflix.

O talentoso galã se destacou nos episódios disponíveis até agora do projeto interpretando Bok Gwi-joo, um ex-bombeiro que tinha o poder de viajar no tempo e agora luta contra a depressão.

No entanto, o intérprete de 31 anos não apenas cativa no papel deste pai solteiro na ficção cheia de romance e fantasia, mas também o faz na vida real com seu carisma e charme inato.

Por isso, a seguir, compilamos cinco fotos de Jang Ki-yong publicadas em seu Instagram que comprovam que ele é um galã de sonho fora da tela, juntamente com alguns dados sobre ele.

Tem o hábito de caminhar sozinho para espairecer

Durante uma entrevista à GQ em 2019, Jang confessou que é amante de fazer caminhadas sozinho; especialmente quando se sente angustiado por alguma situação para poder clarear a mente.

Jang Ki-yong está roubando corações com sua atuação em ‘Uma Família Inusitada’ | Instagram (Instagram)

“Quando fico em casa sem fazer nada e estou preocupado com algo, a preocupação aumenta e não consigo pensar claramente. Mas se eu respirar fundo e caminhar entre as pessoas, meus pensamentos se tornam mais leves. A mesma preocupação não parece tão pesada...”, relatou, conforme citado pelo Soompi.

"Meu pai gosta muito de fazer exercício", explicou. "Todos os fins de semana, minha família costumava fazer trilhas... Foi assim que caminhar se tornou parte da minha vida diária. Quando me mudei sozinho de Ulsan para Seul para começar a trabalhar como modelo, também caminhei muito".

Ele era tímido durante a sua juventude

Na mesma conversa, Ki-yong revelou que era extremamente tímido durante seus primeiros anos de vida, mas começou a ganhar confiança e ser mais ousado quando entrou no mundo dos modelos.

"Eu era muito tímido e introvertido quando era jovem. Eu era uma criança que temia falar na frente dos outros e falar sozinho com alguém assim era inimaginável. Minha personalidade começou a mudar lentamente depois de estar na frente das pessoas como modelo e enquanto fazia esse trabalho (como ator)", confessou.

Aproveita pra ouvir todo tipo de música

Numa entrevista para a Vogue Korea em 2020, o ator também compartilhou que gosta de ouvir todos os tipos de música em sua vida cotidiana e também durante suas caminhadas solitárias.

“Eu ouço muitas músicas e vou cantarolando aquelas que ficam gravadas na minha cabeça ou as que se adaptam à minha voz para poder cantá-las quando vou ao karaokê com meus amigos”, revelou, de acordo com Soompi.

Uma Família Inusitada marca seu retorno às telas

Uma Família Inusitada é uma produção importante na carreira de Ki-yong. E é que o projeto marca o seu retorno à atuação após dois anos ausente enquanto cumpria o seu serviço militar obrigatório.

“Meus 20 sempre foram agitados. E pela primeira vez, fiz uma pausa e percebi que esse tempo era necessário. Antes, não tinha muita tranquilidade. Mas com esta série, senti paz pela primeira vez enquanto me preparava”, reconheceu na coletiva de imprensa da série, de acordo com The Korea Times.

"Como é o meu primeiro trabalho em quase três anos, preparei-me muito e queria fazê-lo bem. Pessoalmente, tive uns últimos oito meses orgulhosos e satisfatórios (enquanto filmava)", acrescentou.

Os novos episódios de Uma Família Inusitada chegam todos os domingos na Netflix na América Latina.