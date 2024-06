Jennifer Aniston encantou com um vestido assimétrico, mas foi criticada por ‘suas rugas’

Atlética, encantadora e divina, assim foi como a atriz de Hollywood, Jennifer Aniston, apareceu recentemente no programa ‘The Morning Show’. Ela roubou todas as atenções com sua figura esculpida aos 55 anos, que parece que o tempo está parado nela. O fato é que, além de seu corpo em forma, a artista acertou na escolha do visual que a destacou.

Tratava-se de um vestido assimétrico até os tornozelos, com uma abertura até a coxa esquerda, em tom carmesim estampado com flores escarlate, justo ao corpo e com um decote de alças, que deu vida com um delicado colar dourado. Completou o visual com sandálias altas amarradas no tornozelo. Para o rosto, optou por uma maquiagem natural. Ela parecia majestosa.

Este visual destacou seus braços tonificados, pernas e abdômen, assim como as curvas de sua cintura e quadris. A atriz é fã de yoga e pilates, atividades que pratica cerca de quatro vezes por semana. Em uma entrevista para a revista Women's Health, ela confessou que, após a menopausa, mudou sua rotina de exercícios e optou por exercícios de força para manter os músculos fortalecidos.

Além disso, além de seu visual, ela também apareceu com um novo corte de cabelo: um bob reto. A artista de ‘Friends’ optou por deixar seus cabelos na altura da clavícula, o que a fez parecer moderna. No entanto, tudo isso foi ignorado pelos haters, que se concentraram nos sinais de envelhecimento dela para destruí-la com comentários depreciativos e passivo-agressivos, apesar de ser normal ter rugas à medida que o tempo passa.

"Demasiado enchimento", "O corpo está bem... O rosto não tanto. Não tenho certeza do que está acontecendo ali", "O que diabos ela fez com o rosto dela?!", "Ela não está envelhecendo bem", "Ela parecia linda antes da cirurgia", "Esse rosto inchado que ela tem estado bebendo", "Todo mundo a está vendo sem enchimentos e falta de Botox", "Definitivamente preenchimento labial e sob os olhos. Por alguma razão não funciona bem na sua estrutura facial", e "Os preenchimentos nos olhos dela precisam ser dissolvidos e reaplicados", escreveram para a atriz.

No entanto, isso não preocupa a artista, pois ela se mostrou natural em suas redes sociais, orgulhosa de sua idade e de como o tempo agiu em seu corpo, exibindo suas rugas e cabelos grisalhos sem medo de nada nem de ninguém, silenciando assim aqueles que a criticam incessantemente. Além disso, ela não perde a oportunidade de mostrar sua figura sensual em vestidos curtos e justos que muitos daqueles que a criticam não poderiam usar em sua idade.