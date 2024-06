Gostou de ‘As Cores do Mal: Vermelho’? Aqui estão mais 5 filmes semelhantes que podes ver

Existem vários filmes com os mesmos componentes de ‘As Cores do Mal: Vermelho’

Desde o seu recente lançamento na Netflix, o filme polonês As Cores do Mal: Vermelho tem conseguido capturar completamente as audiências em todo o mundo com uma história intensa cheia de drama e mistério.

No entanto, depois de assistir ao thriller criminal baseado no romance homônimo de Małgorzata Oliwia Sobczak, muitos espectadores ficaram com vontade de ver mais filmes com os mesmos elementos.

Felizmente, há uma extensa lista de longas-metragens semelhantes com investigações profundas, sede de vingança e dor, múltiplas reviravoltas e personagens principais em uma busca incessante por justiça.

A seguir, apresentamos 5 destes filmes perfeitos para seguir o projeto estrelado por Jakub Gierszał, Maja Ostaszewska e Zofia Jastrzębskaq que com certeza vão te prender:

Insônia (2002)

O filme segue Will Dormer, um detetive experiente de Los Angeles que viaja com seu parceiro, Hap Eckhart, até Nightmute, Alasca, para investigar a morte de uma jovem.

Na cidade, Dormer acidentalmente mata Eckhart, mas o assassino da adolescente testemunha tudo. Ele o chantageia para elaborar um plano onde nenhum deles seja punido pelo crime.

Anatomia de uma queda (2023)

O aclamado filme vencedor de um Oscar gira em torno de Sandra Voyter, uma escritora alemã que vive com seu marido, Samuel Maleski, e seu filho cego, em uma casa de campo nos Alpes franceses.

Maleski morre em um dia em circunstâncias misteriosas e a investigação resulta na prisão de Sandra e seu julgamento por assassinato. O processo expõe seu relacionamento conturbado e personalidade confusa.

A rapariga no comboio (2016)

O projeto gira em torno de Rachel Watson, uma mulher com problemas de álcool que vive fantasiando sobre a vida de um casal que mora em um bairro pelo qual seu trem passa a caminho do trabalho.

Watson, que recentemente passou por um divórcio amargo, acredita que ambos são perfeitos, mas numa manhã observa a partir do trem um acontecimento inesperado e acaba envolvida num mistério.

Cálculo mortal (2002)

O conto começa quando os sinistros adolescentes Richard Haywood e Justin Pendelton decidem cometer o crime perfeito para provar que são tão inteligentes a ponto de saírem impunes.

É assim que eles assassinam friamente uma mulher apenas com esse objetivo. Diante do estranho crime, a detetive Cassie Mayweather e seu parceiro, Sam Kennedy, investigam o caso e logo chegam à escola dela.

Vento Selvagem (2017)

O filme começa quando Cory Lambert, um agente do Serviço de Pesca e Vida Selvagem em uma Reserva Indígena nos EUA, descobre o corpo congelado de uma jovem nativa no inverno.

A vítima não tem sapatos nem roupas adequadas para o clima e sua virilha está cheia de sangue. Após a descoberta, a agente novata do FBI Jane Banner chega à reserva para verificar se houve um assassinato.