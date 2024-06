Será Leonor? Este será o nome que a princesa da Espanha terá quando se tornar rainha

A “Leonormania” está crescendo a cada dia em todo o mundo. A filha dos reis da Espanha, Felipe e Letizia, está ganhando cada vez mais interesse internacional e nas redes sociais estão atentos aos passos da jovem de 18 anos.

ANÚNCIO

Nesse sentido, a princesa conseguiu conquistar e cativar com sua elegância, calor e simpatia, sendo uma das figuras da realeza mais populares do mundo.

Princesa Leonor Getty Images (Paolo Blocco/Getty Images)

E o interesse por ela aumentará cada vez mais, considerando que no futuro ela se tornará a nova rainha da Espanha. Mas quando isso acontecer, terá que ser chamada por outro nome.

O nome que Leonor terá quando for rainha da Espanha

Desde que entrou na Academia Militar no ano passado em Zaragoza, os olhares da imprensa e das redes estão voltados para a jovem, gerando uma verdadeira loucura para conhecer detalhes sobre a princesa de Astúrias.

E uma das dúvidas que surgem em torno dela é o nome que terá uma vez que se torne rainha da Espanha. Nesse sentido, foi indicado que não será mais apenas Leonor.

Assim como seu pai, que ao assumir como rei teve que se atribuir um número ao seu nome, tornando-se Felipe VI, a jovem terá que passar pelo mesmo processo. Desta forma, quando assumir como rainha, seu nome será Leonor I.

De acordo com o que foi relatado pelo portal Clara, apesar do número que ela terá, a jovem não será a primeira Leonor a reinar. No entanto, apenas uma conseguiu antes por direito próprio.

ANÚNCIO

Trata-se de Leonor de Navarra, que durou apenas 15 dias no cargo. Ela esteve no trono entre 28 de janeiro e 12 de fevereiro de 1479, data em que faleceu.

No entanto, houve uma grande diferença entre ambas. Leonor de Navarra apenas reinou em um território específico, enquanto a filha de Felipe e Letizia reinará em toda a nação.