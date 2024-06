Revelado o pedido de Clara Chía a Shakira em seu primeiro encontro cara a cara

De acordo com alguns meios de comunicação espanhóis, Clara Chía teria feito um pedido estranho a Shakira no primeiro encontro delas, que teria ocorrido nos escritórios da Kosmos, a empresa de entretenimento de Gerard Piqué.

ANÚNCIO

Clara Chía e Shakira cara a cara: Qual foi o pedido da jovem catalã?

Clara Chía e Shakira teriam se cruzado frente a frente e a reação da jovem catalã teria sido pedir uma foto à cantora colombiana e mãe dos filhos do ex-jogador do Futbol Club Barcelona. Foi um pedido estranho que causou espanto entre os usuários das redes sociais, pois é importante lembrar que Clara Chía foi apontada como a terceira pessoa no relacionamento entre o empresário e a intérprete.

No passado mês de janeiro, circulou a notícia de que Gerard Piqué e Clara Chía estariam a passar por uma crise, apesar de terem supostos planos de se tornarem pais. Estariam a ter desentendimentos entre o espanhol e os pais da jovem publicitária, estando assim próximos de se separarem.

Clara Chía teria pedido conselhos a Shakira

De acordo com o meio espanhol El Nacional, Clara Chía teria solicitado uma reunião com Shakira, aparentemente tudo o que aconteceu desde 2022 a afetou e ela quer fazer as pazes, apesar de a cantora colombiana não ter tido piedade em suas letras e ter deixado Clara como a vilã da história.

No entanto, a cantora recusou o pedido, alegando que sob nenhuma circunstância se encontraria com a mulher que terminou com a família que havia formado ao longo de 12 anos de relacionamento com Gerard Piqué, conforme relatado no site Mundo Deportivo.

A história de amor de Gerard Piqué e Shakira chegou ao fim após vários anos de relacionamento, onde tiveram 2 filhos. Atualmente, Shakira está vivendo em Miami e Gerard Piqué continua focado em sua Kings League.