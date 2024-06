Rael em São Paulo: Ingressos são vendidos hoje (saiba onde comprar)

Rael leva o show Voz e Violão para São Paulo. A apresentação acontece neste sábado (08), às 22 horas, mas os ingressos podem ser comprados, ainda nesta sexta-feira (07), pelo site oficial.

Desta vez, o artista sobe ao palco da Casa Natura (Rua Artur de Azevedo, 2.134 – Pinheiros) com uma apresentação acústica e mais intimista e mostra aos fãs um repertório dedicado ao Dia dos Namorados, celebrado no dia 12 de junho.

Porém, mesmo sendo dedicado aos apaixonados, Rael deixa claro que seu show é para todos: “Não precisa estar namorando para colar. Qualquer um pode entrar na onda ali com a gente”, afirmou o famoso.

Para o cantor, que também esteve na última edição do Lollapalooza, o show intimista em São Paulo será emblemático, já que muitos fãs esperavam uma apresentação deste estilo.

“O show é algo emblemático. As pessoas se sentem bem à vontade e eu também, afinal, é uma apresentação voz e violão, em que tenho a liberdade de explorar mais as músicas, cantar covers e tudo mais”.

Vou desembolsar quanto para ver Rael neste sábado?

Há seis opções de ingressos para quem pretende ver o show de Rael em São Paulo. O primeiro lote da pista custou entre R$ 40 (meia-entrada) e R$ 80 (inteira). Já o segundo pulou de R$ 50 (meia-entrada) para R$ 100 (inteira).

Ainda sobre os ingressos para ver o show da pista, o terceiro lote ficou entre R$ 60 (meia) | e R$ 120 (inteira) e o quarto custa de R$ 70 (meia) a R$ 140 (inteira).

Quem vai curtir os hits românticos de Rael do bistrô superior tem que desembolsar R$ 100 (meia) ou R$ 200 (inteira).

Já os fãs que desejam ver tudo do camarote pagam entre R$ 130 (meia) e R$ 260 (inteira).

O que esperar do show de Rael em São Paulo?

Mesmo dedicado ao Dia dos Namorados, Rael revela um setlist variado, ou seja, os fãs podem esperar algo além das músicas românticas.

“Apesar de ser temático, vamos fazer várias love songs e coisas novas também”, afirmou o artista, que prepara um novo trabalho.

O setlist reúne obras de seus antigos trabalhos, como Capim-Cidreira (2019), Coisas do Meu Imaginário (2016), Ainda bem que Eu Segui as Batidas do Meu Coração (2013), Diversoficando (2014), além de lançamentos que abrem os caminhos para o novo álbum do artista, previsto para este ano.