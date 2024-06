No meio de sua crise com JLo, Ben Affleck se refugia em sua ex, Jennifer Garner

As coisas entre Jennifer Lopez e Ben Affleck não estão indo bem e, de acordo com a mídia dos Estados Unidos, estão à beira do divórcio, embora a famosa atriz esteja lutando para salvar o relacionamento.

ANÚNCIO

De acordo com o meio Page Six, os atores "estão em páginas completamente diferentes" e até vivem separados há algumas semanas.

Uma fonte disse à Us Weekly na terça-feira: “Eles têm dado algum espaço para determinar se o relacionamento é adequado para ambos. Enquanto isso, o ator de ‘Argo’ aparentemente não concorda com o estilo de vida de Jennifer e sente-se desgastado pelo casamento”.

Enquanto JLo se refugia no trabalho após a suposta crise com Ben Affleck, ele estaria se refugiando em sua ex, Jennifer Garner

Entretanto, Page Six assegura que Jennifer Lopez tem se refugiado em seu trabalho e compromissos profissionais, como seu filme ‘This is me... Live’.

“A fonte disse ao meio de comunicação: “Ela está muito concentrada no trabalho e se esforça demais”.

E, por outro lado, Ben Affleck tem se refugiado em sua ex-esposa Jennifer Garner e seus três filhos Violet, Samuel e Seraphina, e tem sido visto passando tempo com eles.

No entanto, o meio de comunicação também assegura que a atriz está preocupada com Ben e até está encorajando o ator a reconciliar-se com JLo.

ANÚNCIO

“Ela quer que ele seja feliz e saudável para que possa ser o melhor pai possível e está encorajando Affleck a trabalhar em seu romance com JLo. Ela apoia totalmente o relacionamento deles e não quer nada mais do que ele ser feliz”, disse uma fonte à People na terça-feira.

Muitos nas redes têm elogiado Jennifer Garner por sempre se comportar de forma madura, mas pedem que ela se afaste do ator e não caia novamente em suas ‘garras’, pois ela está melhor sem ele.

No entanto, a atriz sempre deixou claro que é importante para ela que Ben esteja bem e saudável para ser o melhor pai para seus três filhos, e por isso sempre o apoiará.