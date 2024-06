Netflix: a série romântica que destronou Bridgerton e que deixará uma grande lição

A Temporada 3 de ‘Bridgerton’ cativou os espectadores da plataforma da Netflix, sendo difícil de ser destronada do primeiro lugar do Top 10 dos mais assistidos, mas nos últimos dias outra série juvenil está chegando aos primeiros lugares. Estamos falando de ‘Geek Girl’, uma série que combina drama com humor.

ANÚNCIO

A série britânica tem apenas 10 episódios e é baseada no aclamado romance homônimo de Holly Smale de 2013. Foi criada por Jessica Ruston e Smale, e chegou à plataforma em 30 de maio, conquistando os primeiros lugares do Top 10.

A trama gira em torno de Harriet Manners, uma adolescente de 15 anos inteligente e desajeitada que sempre quis se encaixar com seus colegas de escola, apesar deles insistirem em rotulá-la como ‘geek’ por seus gostos.

No entanto, sua vida dá uma reviravolta radical quando um agente a descobre e lhe oferece uma proposta que ela não pode recusar: trabalhar no complicado mundo do modelagem. Ela nunca esperava se tornar uma modelo de sucesso, mas sua personalidade e naturalidade a farão brilhar acima de suas colegas de profissão.

A Netflix compartilha em sua sinopse: “Esta inspiradora história baseada no popular romance de Holly Smale segue Harriet desde ser a cérebro da escola até se tornar a garota descolada da escola”.

A crítica é bem recebida pelo seu mensagem positiva

De acordo com o portal FM Dos, a série tem sido bem recebida pela crítica, que elogiou a mensagem positiva que transmite sobre a autoaceitação.

No entanto, alguns portais consideraram a trama um pouco previsível, mas, no geral, tem sido vista como uma comédia envolvente e emocionante.

ANÚNCIO

A série é estrelada por Emily Carey, conhecida por interpretar a versão jovem de Alicent Hightower na série ‘A Casa do Dragão’.

O elenco é completado pelos seguintes atores: Sarah Parish, Tim Downie, Emmanuel Imani e Liam Woodrum, Zac Looker, Jemima Rooper, Daisy Jelley, Rochelle Harrington, Sandra Yi Sencindiver, Mia Jenkins, Alana Boden, Madeleine Price, Alexandra Chaves e Hersha Verity.