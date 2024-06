Meghan Markle exibe seu novo título real e enfurece a família real britânica

Meghan Markle continua sendo uma das figuras mais controversas e polarizadoras dentro e fora da monarquia britânica. Para os monarquistas, ela é vista como a culpada pela crise atual na família real, causando rupturas e revelando segredos em livros que têm gerado agitação no Palácio de Buckingham.

O novo título de Meghan Markle que tem causado alvoroço no Reino Unido

Consciente de sua imagem controversa, Meghan Markle tende a evitar o Reino Unido sempre que tem a oportunidade. Recentemente, o príncipe Harry esteve em Londres para a promoção dos Jogos Invictus, mas ela estava ausente e se juntou a ele na próxima parada de sua turnê oficial: Nigéria. O casal preferiu se reencontrar em terras africanas, especificamente no terminal do aeroporto, sem Meghan pisar em território britânico.

Príncipe Harry e Meghan Markle em sua visita a Nigéria (Andrew Esiebo/Getty Images for The Archewell F)

A visita à Nigéria tinha um significado pessoal para Meghan Markle, que afirma ter "43% de sangue nigeriano". Essa conexão especial permitiu-lhe receber uma calorosa recepção e um novo título real, de acordo com as informações do site Caras.

Trata-se do título ‘Adetokunbo’, que significa ‘A rainha que voltou de muito longe’. Trata-se de um título concedido por um monarca local, que gerou muita polêmica no Reino Unido, já que os duques de Sussex renunciaram aos seus deveres reais, mas aceitaram novos títulos de outras monarquias.

Meghan Markle recebeu um novo título real de um monarca local

Durante a sua estadia na Nigéria, Meghan Markle foi fortemente criticada por não tocar nos alimentos oferecidos durante as recepções, um gesto considerado ofensivo. Essas críticas se intensificaram após a publicação de uma carta de agradecimento em que a duquesa de Sussex, assinando com esse título, expressou sua gratidão pelo título yoruba.

Príncipe Harry / Meghan Markle O casal foi pego em especulações (Ben Stansall/WPA Pool / Getty Images / AP)

A carta termina com uma frase muito intrigante: “Esperamos voltar para casa algum dia”, interpretada como uma referência à sua nova casa nos Estados Unidos, longe do Reino Unido.