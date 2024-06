Lisa do BLACKPINK anuncia seu primeiro retorno solo e abre uma conta no TikTok

Lisa do BLACKPINK anuncia seu primeiro retorno solo

Na quinta-feira, 8 de fevereiro, Lisa do BLACKPINK anunciou a abertura de sua própria empresa, chamada ‘LLOUD’. “Apresentamos LLOUD, uma plataforma para mostrar minha visão na música e entretenimento. Junte-se a mim nesta emocionante jornada para superar juntos novos limites”, diz a postagem compartilhada pela idol de k-pop.

A Lisa deixará o BLACKPINK e a YG Entertainment?

É importante destacar que Lisa não deixará nem BLACKPINK nem a empresa de entretenimento YG Entertainment, em outras palavras, ela gerenciará sua carreira solo de forma diferente do que sua agência anterior fazia, no entanto, o grupo BLACKPINK ainda será gerenciado pela YG Entertainment.

Conheça Lisa do BLACKPINK

Por outro lado, Lisa do BLACKPINK nasceu em 27 de março de 1997 e fala 5 idiomas, incluindo tailandês, coreano, inglês, japonês e chinês, e em setembro de 2021 lançou seu primeiro single ou música solo intitulada Lalisa, seguida de Money e depois lançou SG com DJ Snake, Ozuna e Megan Thee Stallion.

Lisa abre sua conta no TikTok

Foi na quinta-feira, 6 de junho, quando Lisa surpreendeu todos os seus BLINKs, como são conhecidos seus fãs, ao abrir sua própria conta na plataforma TikTok, e para seu primeiro vídeo, ela mostrou seu outfit e ao fundo pode-se ouvir uma melodia, que seria sua nova música.

Ela anuncia seu primeiro comeback em carreira solo

E apenas passaram alguns minutos para que, através de seus stories do Instagram, ativasse um link para uma página com um registro para um ‘pré-save’ o que parece ser o primeiro single ou single solo da Lisa e adicionou a legenda “Em breve Lisa”. Assim, a estreia da idol de k-pop como solista estaria mais próxima do que nunca.