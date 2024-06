Lenny Kravitz está há 9 anos sem sexo: qual é a razão por trás dessa decisão drástica?

Lenny Kravitz, um cantor reconhecido, revelou recentemente que passou quase uma década sem ter relações sexuais com outra pessoa. Esta declaração surpreendente tem levantado questões sobre as razões por trás de sua decisão.

O cantor disse ao The Guardian que não só é celibatário, mas também não esteve em um relacionamento nos últimos nove anos. “É algo espiritual”, disse ao veículo de comunicação.

Kravitz atribui seu celibato de nove anos a traumas não resolvidos de sua infância. Presenciar as infidelidades de seu pai com sua mãe deixou uma profunda marca nele.

O cantor quer mudar o que viu em seu pai. "Depois do casamento, comecei a me tornar mais como [meu pai]. Estava me tornando um jogador", disse Kravitz. "Não gostei disso. Não queria ser esse tipo. Então tive que lidar com isso, e isso me levou anos." Segundo Kravitz, ele abordou sua condição de "casanova" "não permitindo que meus próprios desejos tomassem conta".

Também revelou que tem um trauma de um relacionamento não consentido que teve aos 13 anos com uma garota de 20 anos, que o marcou a ponto de lhe causar aversão ao sexo, algo que só conseguiu superar completamente quando conheceu Lisa Bonet, mãe de sua filha, Zoë Kravitz.

Diferenças entre celibato, castidade e abstinência

É importante diferenciar entre o celibato, que implica não ter um parceiro ou manter relações sexuais; a castidade, que se refere a ter relações sexuais apenas após o casamento com o parceiro; e a abstinência, que implica não ter relações sexuais com outra pessoa, embora se possa masturbar.

Alguns homens optam por viver em celibato ou se dedicar à masturbação para manter a tranquilidade e evitar o envolvimento que o sexo pode gerar. Também se enquadram nessas definições os "sábios sexuais", que buscam ter relações apenas se houver uma conexão mental ou emocional.

Apesar de seu celibato, Kravitz está em excelente estado de saúde física. Em vários de seus vídeos do Instagram, ele revela que se submete a treinos intensos de 90 minutos, combinando força, calistenia e possivelmente Pilates. Além disso, ele segue uma dieta rigorosa para se manter em forma e saudável.