Lançamentos da Netflix para esta sexta-feira, 7 de junho: um aguardado k-drama juvenil chegou

As sextas-feiras são o dia ideal da semana para maratonar séries e filmes sem remorso. A Netflix sabe disso e lança algumas de suas melhores produções nesta data.

ANÚNCIO

Durante este 7 de junho de 2024, não houve exceções a essa tradição. Pelo contrário, a plataforma recebeu um par de projetos bastante interessantes para o deleite de seus milhões de assinantes em todo o mundo.

O grande lançamento do gigante da transmissão para hoje é uma aguardada série juvenil sul-coreana que foi comparada com Elite devido à sua premissa, mas não será a única novidade no catálogo.

Quer saber tudo o que chegou ao serviço de streaming no primeiro sexta-feira de junho? Continue lendo para descobrir, juntamente com as suas sinopses oficiais para não perder nada.

Hierarchy

Bae Hyeon-jin e Chu Hye-mi são os criadores deste k-drama escolar cheio de drama adolescente, romances e um mistério que promete prender os amantes deste gênero do início ao fim.

Elenco principal: Roh Jeong-eui, Lee Chae-min e Kim Jae-won

Episódios: 7

Sinopse oficial: 0.01% dos alunos da escola Jooshin controlam tudo, mas um novo estudante de intercâmbio bastante reservado consegue abrir uma fenda nesse mundo insondável.

Match Perfeito (T2)

Os fãs dos programas de reality da Netflix devem assistir à segunda temporada deste reality com participantes de Love is Blind, Squid Game: O Desafio e outros shows do serviço.