Como ‘The Last Dance’ dos Chicago Bulls se tornou uma das melhores séries de esportes

A ESPN e a Netflix lançaram em 2020 a série documental ‘The Last Dance’, que mostra como a equipe de basquete Chicago Bulls conquistou seu sexto título da NBA na temporada 1997-98.

Esta produção conseguiu cativar os espectadores desde a estreia, quebrando recordes de audiência no canal esportivo e acumulando milhões de reproduções na plataforma de streaming.

Mas muitos se perguntam como o diretor Jason Hehir conseguiu montar uma série esportiva que despertasse tanto interesse do público, especialmente considerando que a maioria dos eventos esportivos são mais apreciados ao vivo.

Michael Jordan e sua equipe conseguiram transformar ‘The Last Dance’ na melhor série esportiva

‘A Última Dança’ mostrou material inédito e ‘por trás das câmeras’ da última temporada de Michael Jordan no Chicago Bulls, mostrando não só toda a sua preparação, mas também as rivalidades e conflitos que aconteciam naquela época.

Foi nessa temporada que Michael Jordan conseguiu terminar de construir seu legado e até agora nenhum outro jogador de futebol se compara a ele, e é por isso que a série é tão fascinante.

No entanto, ele sozinho não conseguiu conquistar o sexto título da NBA para o Chicago Bulls, por isso, além de exaltar a figura do lendário jogador, "The Last Dance" também credita o treinador Phil Jackson e seus companheiros.

Scottie Pippen era o segundo melhor jogador da equipe, o que o tornava o melhor parceiro para Michael Jordan, que reconhece que se limitou para não se lesionar, então ajudava os melhores a se destacarem.

Outro aspecto surpreendente que ensinam em ‘The Last Dance’ era o excelente jogador e companheiro que Dennis Rodman foi, apelidado de o bad boy do basquete, desde que não lhe exigissem ser o melhor o tempo todo.

O treinador Phil Jackson foi outra figura importante na série, pois era alguém insatisfeito que sempre exigia mais de seus jogadores e muitos consideram que isso os ajudou a vencer.

Por último, a aparição de Kobe Bryant, que depois de jogar contra Michael Jordan, nos vestiários previu que seu "sucessor espiritual" enfrentaria os melhores.

Além disso, o falecido jogador de basquete reconheceu que Jordan foi um grande mentor para ele, pois lhe deu muitos conselhos e o ajudou a se destacar quando a NBA tinha grandes e reconhecidos jogadores com muito mais experiência do que ele quando começou.