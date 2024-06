BTS: Quando Jin retorna do serviço militar?

Foi no dia 12 de dezembro de 2022 quando Jin do BTS surpreendeu o ARMY, como é conhecido seu fandom, com uma postagem na plataforma Weverse onde apareceu com o cabelo totalmente raspado e acrescentou: “É mais bonito do que eu esperava”, confirmando assim sua entrada no serviço militar.

ANÚNCIO

Jin do BTS compartilha última foto antes de entrar no serviço militar Weverse

Jin do BTS se alista no serviço militar

E apenas um dia depois, em 13 de dezembro, o BTS, através de sua conta oficial no Twitter, compartilhou duas fotos com Jin antes de sua entrada no serviço militar para se despedir e desejar-lhe uma boa viagem, “Nosso hyung!! Vá e volte bem e em segurança!! Nós te amamos”, acrescentaram na descrição do post.

É importante ressaltar que o serviço militar é obrigatório na Coreia do Sul para todos os cidadãos do sexo masculino antes de completarem 28 anos de idade, no entanto, em 1 de dezembro de 2020, foi anunciado que os ídolos de k-pop poderiam adiar seu alistamento até completarem 30 anos de idade, isso é conhecido como a ‘Lei BTS’.

Quando Jin do BTS retorna do serviço militar?

É importante notar que, de acordo com vários meios de comunicação coreanos ou k-media, Jin retornará na próxima quarta-feira, 12 de junho de 2024, um dia antes do 11º aniversário do grupo de k-pop, BTS. Foi em 13 de junho de 2013 que o septeto composto por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jungkook fez sua estreia.

Wootteo se prepara para o retorno de Jin

Por outro lado, o personagem Wootteo criado para as promoções de “The Astronaut” de Jin, fez seu retorno em 28 de maio, marcando sua primeira publicação desde dezembro de 2022, data em que, também apelidado de “Worldwide Handsome”, se alistou no serviço militar. Com isso, insinuou-se o iminente retorno do idol sul-coreano de 31 anos de idade.

Siga nossa repórter de k-pop Andrea Rojas nas redes sociais: