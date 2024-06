BOMBA! Junno Andrade, marido de Xuxa, usou emoji de foguinho para fletar na web

Dependendo de alguns indícios, Junno Andrade, marido de Xuxa Meneghel, deu mesmo em cima da namorada de Yuri Bonotto, o Bombeiro do Programa Eliana (SBT).

Segundo o site Metrópoles, Yuri e Junno discutiram através de mensagens privadas do Instagram após o marido de Xuxa interagir em fotos de Leoni Escobar, namorada de Bonotto.

Os emojis de foguinho deixados em algumas fotos de Leoni teriam irritado o bombeiro do Programa Eliana, que teria comentado num grupo privado de amigos sobre as investidas do famoso, de acordo com a colunista Fábia Oliveira.

Com a polêmica pegando fogo, o marido de Xuxa Meneghel teria chamado Yuri para conversar. Pelo Instagram, Junno teria pedido desculpas depois de ter recebido uma mensagem de Leoni.

Na mensagem, Junno reforça que admira o casal e que seu erro foi não seguir o modelo nas redes sociais: “Tô vindo aqui para me desculpar. Meu erro foi não te seguir também, porque admiro os dois. Já curti muita coisa dos dois juntos, enfim… Se quiser falar [número de telefone]”.

O bombeiro que trabalha com Eliana, que é amiga de Xuxa fora da televisão, teria respondido que não queria contato com o famoso: “Não quero conversar, não. Seu erro foi, toda vez que ela postava algo com pouca roupa, você mandava foguinho ou de boca aberta, só emoji com segundas intenções”, afirmou o modelo.

Yuri Bonotto chega a dizer que Junno não estava com boas intenções ao comentar nas fotos da namorada: “Eu sou homem e sei que você não estava com boas intenções. Se tivesse, mandava para ela sempre alguma coisa em forma de carinho”.

Segundo o bombeiro do programa do SBT, os comentários de Junno são visíveis em fotos onde Leoni Escobar aparece de pijama ou bronzeada. “Já conversamos, ela devia gostar, até porque ela curtia sempre que você mandava alguma coisa”, comentou o modelo.

Depois, Junno teria mandado prints de algumas curtidas que ele deu em fotos do casal, mas Yuri não ficou convencido.

“Direct é diferente, [porque é] onde ninguém vê. Isso todos veem. Junno, cara, não sou bobo”, disparou Yuri.

No fim, o marido de Xuxa teria se desculpado mais uma vez pela situação: “Yuri, sinceramente, não vejo assim, cara! Para mim, a conotação de ‘fogo’ e ‘boca aberta’ não tem apego sexual”.