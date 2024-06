As fotos de Lady Gaga que despertaram rumores de gravidez, ela mesma desmentiu

Uma recente foto de Lady Gaga desencadeou um turbilhão de especulações sobre uma possível gravidez. A imagem, capturada durante o casamento de sua irmã em York, Inglaterra, no último fim de semana, mostra a famosa cantora usando um vestido preto justo que destacava sua figura, com uma barriga aparentemente saliente.

Lady Gaga negou os rumores de gravidez

A foto, tirada por um paparazzi, espalhou-se rapidamente pelos meios de comunicação e redes sociais, provocando rumores sobre a possível maternidade da intérprete de ‘Bad Romance’. O vestido justo que Gaga usava no casamento de sua irmã desencadeou uma enxurrada de comentários online, com muitos internautas sugerindo que a cantora poderia estar esperando um bebê.

No entanto, Lady Gaga não demorou a desmentir os rumores. Usando sua conta no TikTok, a artista postou um vídeo enquanto se maquiava e acompanhou o clipe com uma mensagem clara e direta: “Não grávida - apenas triste chorando na academia”. Esta frase, além de desmentir os rumores, fazia uma sutil referência à letra de uma música de Taylor Swift. Lady Gaga, cujo nome verdadeiro é Stefani Joanne Angelina Germanotta, mantém um relacionamento com Michael Polansky, um graduado de Harvard e executivo do Instituto de Imunoterapia contra o Câncer e da Fundação Parker.

O casal tornou-se público em 2020, quando foram vistos se beijando na véspera de Ano Novo. Desde então, eles compartilharam sua vida amorosa com seus seguidores através das redes sociais, postando fotos e momentos juntos que refletem um relacionamento sólido e feliz. Para muitos, a possibilidade de Gaga estar grávida parecia plausível, dada a evidente amor e estabilidade que ela compartilha com Polansky. As postagens românticas do casal no Instagram só alimentaram as especulações, sugerindo um possível futuro familiar para a cantora e seu parceiro.