Alec Baldwin e sua família terão um reality show no melhor estilo dos Osbournes

Alec Baldwin e sua esposa, Hilaria Baldwin, estrelarão um novo reality show familiar intitulado ‘The Baldwins’. Este programa oferecerá aos espectadores uma visão íntima da vida cotidiana do casal famoso e seus sete filhos.

Alec e Hilaria têm sido o centro das atenções desde que se casaram há quase 12 anos. Agora, decidiram abrir as portas de sua casa e permitir que os espectadores sejam testemunhas de sua vida familiar.

O programa, que será transmitido pelo canal TLC, conhecido por seu sucesso com programas como ‘19 Kids and Counting,’ ‘Jon & Kate Plus 8′ e ‘Here Comes Honey Boo Boo’, está programado para estrear em 2025, de acordo com informações do Variety.

Controvérsias dos Baldwin nos últimos anos

Embora o programa se concentre na dinâmica familiar dos Baldwin, não se pode ignorar a série de controvérsias que cercaram o casal nos últimos anos.

Hilaria Baldwin viu-se envolvida em polêmica em 2020 quando foi descoberto que ela havia exagerado sua ascendência espanhola e sotaque espanhol, revelando-se que seu nome de nascimento era Hillary Hayward-Thomas.

Por outro lado, Alec enfrentou várias controvérsias ao longo de sua carreira. No entanto, o incidente mais significativo é a trágica ocorrência de 2021, onde ele é acusado da morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins durante as filmagens de um filme.

Alec está enfrentando acusações de homicídio culposo e espera-se que o caso vá a julgamento ainda este ano. Embora não esteja confirmado, existe a possibilidade de que o julgamento faça parte do programa, o que poderia dar ao acusado a oportunidade de assumir o controle da narrativa e compartilhar sua perspectiva sobre o incidente.

Numa entrevista anterior com Kelly Ripa, o ator revelou que suas decisões profissionais têm se concentrado em estar perto de sua jovem família. Ele expressou o desejo de trabalhar em casa e permanecer em Nova York para passar mais tempo com seus filhos.