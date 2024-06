Um clássico está de volta: Blur terá um novo álbum e documentário

Após o sucesso em 2023 do nono álbum de estúdio, ‘The Ballad of Darren’, nesta quarta-feira, 5 de junho, a banda britânica Blur anunciou o próximo lançamento do álbum ao vivo intitulado ‘Live at Wembley Stadium’, gravado em julho passado no famoso estádio de Londres, diante de mais de 150 mil fãs em duas noites.

O novo material musical estará disponível nas diversas plataformas musicais digitais a partir de 26 de julho. Além disso, o anúncio publicado em suas várias redes sociais confirmou que também haverá um documentário sobre essas apresentações intitulado ‘To The End’.

Primeira prévia de ‘To The End’

O quarteto de britpop detalhou que o filme chegará aos cinemas do Reino Unido em 19 de julho, com exceção da Irlanda, que será um mês e meio depois, especificamente em 6 de setembro. Vale ressaltar que este será o segundo filme produzido pela banda fundada em 1988 na capital da Inglaterra.

“É um olhar íntimo sobre relacionamentos, motivação e mortalidade, as imagens e os sons de uma amizade duradoura que descobre uma nova conquista para superar juntos. Sentamos no início do projeto e concordamos que o filme precisava contar uma nova história, ser filmado completamente ao ar livre e, mais importante, ser honesto. Em ‘To The End’, é isso que espero que as pessoas possam ver e, o mais importante, sentir”, descreveu o diretor do filme à revista americana Rolling Stone.

Por sua vez, o baixista Alex James descreveu o significado deste último encontro: "Nós mal nos comunicamos nos últimos 10 anos. Quero dizer, mesmo quando realmente nos separamos, não levou tanto tempo para fazer um disco, mas o maravilhoso é que assim que 'Nós quatro estamos juntos em uma sala, é exatamente como quando tínhamos 19 anos".