Totalmente repaginada, ex-BBB Leidy Elin supera cancelamento com vida saudável

No BBB 24, Leidy Elin sentiu o gosto amargo do cancelamento e teve que engolir uma eliminação com 88,33% dos votos. Mas, meses após o reality show acabar, a trancista apareceu 6 quilos mais magra e mandou um recado para as mulheres.

Segundo a ex-BBB, cuidar do corpo vai além das questões estéticas impostas pela sociedade: “É uma questão de saúde e também de empoderamento”, afirmou ela, que é capa da revista Plástica & Forma.

Além das explosivas brigas com Davi, campeão do BBB 24, Leidy também lembra da dificuldade que era comer dentro da casa mais vigiada do Brasil. Segundo a sister, manter uma alimentação saudável dentro do confinamento torna-se problemático.

“Dentro do programa a nossa saúde e alimentação ficam desequilibradas, nós passamos por muita pressão e estresse”, ressaltou Leidy.

Como Leidy Elin emagreceu depois do BBB 24?

Leidy Elin não é a primeira ex-BBB que aparece bem diferente depois do Big Brother Brasil, mas segundo a sister uma jornada de autocuidado começou após sua eliminação.

Na entrevista, Leidy afirma que focou numa rotina dedicada ao corpo para alcançar o bem-estar físico e mental e perder seis quilos foi a consequência disso.

A mudança no estilo de vida vai além, segundo a ex-BBB, os cuidados com a pele também ajudaram nesta nova fase da vida.

“Nós, mulheres, precisamos nos colocar em primeiro lugar, nossa saúde importa e isso deve ir além da pressão estética que sofremos”, comenta a trancista.

Leidy Elin se arrependeu de entrar no BBB 24?

Quando foi eliminada do BBB 24, Leidy Elin teve que encarar boa parte daquilo que fez dentro da casa mais vigiada do Brasil e revelou que se arrependeu de brigar com Davi, que foi o grande campeão da temporada.

Um dos momentos mais emblemáticos da sister dentro do BBB foi quando ela jogou as roupas de Davi na piscina, algo que não foi esquecido pelos fãs.

“Ele não me incomodava em nada, mas o problema começou quando ele [Davi] resolveu puxar os puxadinhos [aqueles que entraram por meio de votação] para jogar com ele”, revelou Leidy no Bate-Papo, apresentado por Ed Gama e Thaís Fersoza.