Revelada toda a verdade por trás da foto falsa de Kate Middleton que chocou o mundo

O mundo inteiro está ansioso por receber notícias atualizadas sobre a situação de Kate Middleton, especialmente sobre sua saúde. Em 22 de março, ela revelou em um vídeo compartilhado nas redes sociais que está lutando contra o câncer e passando por um tratamento de quimioterapia preventiva para combater a doença.

E é precisamente por essa necessidade de novas informações oficiais que os fãs da realeza britânica têm sido propensos a acreditar em notícias falsas, que têm sido propagadas com o objetivo de tirar proveito da complicada situação em que a família real britânica se encontra atualmente.

Uma das fake news que mais ganhou força nos últimos dias está relacionada à revelação de uma montagem na qual se pode ver a princesa de Gales usando um turbante na cabeça, acessório que a royal poderia ter usado para ocultar os efeitos colaterais do tratamento do câncer, de acordo com as informações do site Vanidades.

A fotografia falsa da princesa de Gales

Esta foto representaria a primeira aparição de Kate após mais de dois meses sem nenhuma notícia sobre ela. No entanto, agências de notícias internacionais, como a EFE, já saíram para desmentir a notícia.

"Um exame realizado com a aplicação de inteligência artificial IVERES - um projeto co-dirigido pela RTVE e pela Universidade Autônoma de Barcelona para detectar desinformação e imagens manipuladas - revela que há uma probabilidade de 99,98% de que a imagem tenha sido alterada digitalmente. Da mesma forma, outra análise com a ferramenta Fake Image Detector indica que provavelmente se trata de uma imagem manipulada ou criada por computador", afirmou a EFE.

Por enquanto, só nos resta esperar o pronunciamento oficial do Palácio de Kensington para ter notícias precisas sobre a atualidade de Kate Middleton.