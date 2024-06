Selena Gómez confessa o motivo pelo qual não está pronta para uma turnê musical

Selena Gómez, a atriz e cantora, compartilhou abertamente a razão pela qual não se sente preparada para voltar ao cenário musical com uma turnê, apesar de ter sido uma das facetas em que teve mais sucesso.

Aqui contamos qual é o motivo pelo qual a artista confessou que não deseja voltar, e como tem sido esta etapa de sua carreira.

Por que Selena Gomez não retomará as turnês musicais?

Em uma recente entrevista com a revista Time, a famosa expressou sua indecisão sobre retornar aos palcos, pois considera essa experiência exaustiva e prefere priorizar a manutenção de sua saúde mental.

"Não há nada que me faça mais feliz do que passar 90 minutos com meus fãs e celebrar juntos... Mas é muito emocionalmente exaustivo para mim. E então você percebe que está cercado por um grupo de pessoas que você está pagando", compartilhou Selena.

"Gosto de ter pessoas sensatas ao meu redor que não se importam com o que faço. No entanto, há dias em que a ansiedade toma conta. É difícil. Você pode estar no meio de uma multidão e ainda se sentir sozinho. Ainda estou lidando com isso", acrescentou.

Vamos lembrar que em fevereiro ela lançou a música 'Love On', que foi muito bem recebida pelos fãs, que aguardam ansiosamente que a artista dê o próximo passo.

A faceta musical de Selena

Desde que emergiu como uma figura na Disney até se tornar uma das figuras mais influentes na música pop atual, Selena cativou sua audiência com sua versatilidade artística.

A sua trajetória começou no mundo do entretenimento desde tenra idade, sendo reconhecida pelo seu papel principal na bem-sucedida série do Disney Channel, ‘Os Feiticeiros de Waverly Place’. No entanto, logo deixou claro o seu verdadeiro potencial musical ao formar a banda Selena Gomez & the Scene em 2009.

A estreia da banda com o álbum Kiss & Tell marcou o início de uma carreira musical notável para Selena. Seu sucesso continuou com álbuns como ‘A Year Without Rain’ e ‘When the Sun Goes Down’, consolidando sua posição na cena pop.

Depois de uma pausa com a banda, Gómez se aventurou como artista solo com álbuns como Stars Dance e Revival. Singles como Good for You e Hands to Myself destacaram sua evolução musical e estilo distinto.

Ao longo de sua trajetória, Selena demonstrou ser uma força indomável na música pop, combinando seu talento inato com uma autenticidade que ressoa entre seus seguidores.