Robert Downey Jr. disse sobre um possível retorno à Marvel

Conhecido como o ‘Padrinho da Marvel’ por seus colegas de elenco, a marca deixada por Robert Downey Jr. na franquia é inegável. Em 2008, o ator assumiu o desafio de interpretar o personagem Tony Stark/Homem de Ferro no ambicioso projeto que, alguns anos depois, traria uma fama incalculável ao estúdio. E tudo começou com ele.

Numa entrevista recente com Jodie Foster para 'Actors on Actors' da 'Variety', Downey abordou a possibilidade de voltar a interpretar o carismático super-herói no futuro, considerando que na história, Tony se sacrificou para salvar o universo e marcou o fim da era de RDJ na franquia.

O que disse Robert Downey Jr. sobre voltar como Homem de Ferro para a Marvel?

O ator vencedor do Oscar com Oppenheimer afirmou que está "surpreendentemente aberto" à ideia de retornar como Homem de Ferro. Essa notícia realmente aumentou a emoção - e o debate - entre os fãs da franquia, já que o personagem de Downey não só foi fundamental para a trama em conjunto, mas também era muito querido.

Um dos maiores desafios de trazer de volta RDJ como Homem de Ferro com certeza é manter a integridade do sacrifício heroico que Tony fez em Vingadores: Ultimato, pois trazê-lo de volta sem mais nem menos tiraria muito mérito da narrativa do arco.

No entanto, existem várias formas criativas pelas quais a Marvel poderia reintroduzir o personagem sem desfazer sua emocionante despedida. Uma opção seria introduzir uma versão de inteligência artificial (IA) de Tony Stark, semelhante ao que foi explorado nos quadrinhos. Nessas histórias, após a morte de Tony, uma IA com sua personalidade e conhecimento continuou operando e servindo como mentor para novos heróis, como Ironheart.

Filmes como ‘Avengers: Secret Wars’, agendados para 2026 e 2027, podem incluir versões alternativas do Homem de Ferro de diferentes universos.