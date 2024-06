Raquel Brito, irmã de Davi do BBB 24, tem vaga em A Fazenda 16?

Raquel Brito, irmã de Davi do BBB 24, cotada para entrar em A Fazenda 16

Raquel Brito, irmã do campeão do BBB 24, pode ser um nome forte na próxima temporada do reality show A Fazenda, que estreia em setembro na Record.

ANÚNCIO

Segundo o colunista Chico Barney, no Central Splash (UOL), a irmã de Davi Brito é ousada e corajosa e pode garantir boa audiência na 16ª temporada do programa apresentado por Adriane Galisteu.

O jornalista lembrou da expulsão de Rachel Sheherazade em A Fazenda 15 e colocou uma responsabilidade no colo da parente de Davi: “Era para a Raquel ter ganhado A Fazenda no ano passado. Vai que esse ano a Raquel Brito não vinga a Sheherazade”, afirmou Chico Barney.

Camila Moura confirmada em A Fazenda 16

Camila Moura, ex-mulher de Lucas Buda, está confirmada na próxima edição de A Fazenda, que tem estreia prevista para setembro.

Segundo o portal LeoDias, a ex-mulher de Lucas Buda está garantida na próxima temporada do reality rural, mesmo não confirmando nada em suas redes sociais sobre o desafio de viver confinada por três dentro de um programa de televisão.

Vale destacar que a professora de história ficou famosa depois que decidiu colocar um ponto final no casamento de 15 anos com Lucas Buda enquanto ele ainda estava no confinamento do BBB 24.

Após a decisão, tomada a partir dos flertes do capoeirista com Giovanna Pitel, Camila Moura mudou o visual e começou a trabalhar nas redes sociais, onde conta com mais de três milhões de seguidores.

ANÚNCIO

Mais famosos no reality show da Record

Já a jornalista Fábia Oliveira, do Metrópoles, afirmou que Hariane Fonseca, apresentadora do Temperando o Papo, que vai ao ar na VTV, uma das emissoras afiliadas do SBT, também está em outro programa da Record.

Em sua coluna, a jornalista diz que a apresentadora foi chamada para concorrer ao prêmio de R$ 300 mil com outros participantes no Acerte ou Caia, novo programa de Tom Cavalcante na emissora.

Hariane Fonseca tem um canal no YouTube com 17,6 mil inscritos e contabiliza mais de 305 mil seguidores no Instagram, onde se define como palestrante, escritora e apresentadora.