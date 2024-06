Netflix: este filme tem sido muito criticado, mas tem sido o número 1 há duas semanas

A Netflix recebe produções de todos os gêneros quase todos os dias; no entanto, enquanto algumas são elogiadas por todos e até indicadas ao Oscar, outras são destruídas pela crítica.

O último caso é o do filme que há algumas semanas vem ocupando o primeiro lugar no top 10 de filmes em língua inglesa mais assistidos em todo o mundo na gigante do streaming.

Qual é o filme criticado que lidera o top 10 da Netflix em todo o mundo?

Trata-se de Atlas, um filme de ação, drama e ficção científica estrelado por Jennifer Lopez que estreou no catálogo da plataforma de streaming em 24 de maio de 2024.

O filme acumulou 28,2 milhões de visualizações em dois dias após o seu lançamento. O número alcançado não só lhe valeu o primeiro lugar no top 10 de filmes em inglês mais vistos de 20 a 26 de maio.

Também permitiu que se tornasse o filme mais reproduzido em geral no serviço naquela semana. Após sua estreia bem-sucedida, a popularidade da história continuou crescendo e os números provam isso.

Cena do filme 'Atlas' | Netflix (Cortesía de Netflix © 2024)

De 27 de maio a 2 de junho, conseguiu manter-se novamente em primeiro lugar no ranking dos filmes em língua inglesa mais assistidos na Netflix a nível global com 31,6 milhões de visualizações.

Desta forma, Atlas não apenas se consolidou na primeira posição da lista de filmes em inglês mais assistidos pela segunda semana consecutiva, mas também como o mais assistido na Netflix em todo o mundo.

A produção de duas horas também conseguiu entrar no top 10 de filmes de 93 países. Portanto, pode-se dizer que a trama dirigida por Brad Peyton foi um grande sucesso entre os espectadores.

Cena do filme 'Atlas' |Netflix (Cortesía de Netflix © 2024)

O que disse a crítica sobre o Atlas?

No entanto, os especialistas em cinema em todo o mundo deram críticas principalmente negativas à megaprodução da Netflix. Helen O'Hara da Empire classificou com duas estrelas em cinco.

“López dá tudo de si, mas nem mesmo o carisma de uma estrela de cinema pode compensar os elementos reciclados da história, a apresentação cansativa e a interminável verborragia psicológica”, concluiu.

Benjamin Lee, do The Guardian, deu a mesma pontuação. “Grande parte do filme parece um videogame antigo e enferrujado”, avaliou. Além disso, considerou que Peyton “nunca consegue afastar seu filme de ser apenas mais uma simulação em streaming de uma superprodução real”.

Cena do filme 'Atlas' | Netflix (Cortesía de Netflix © 2024)

Mireia Mullor da Digital Spy também deu duas estrelas e disse que Atlas "é como juntar todos os clichês da ficção científica sem ter ideia de como transformá-los em algo que valha a pena".

Enquanto isso, Todd Gilchrist, da Variety, opinou que o filme “não consegue transformar essa troca de ideias sobre o fim do mundo da IA em uma aventura que valha a pena... Previsível, muito longo e insípido, é o tipo de experiência difícil de se entusiasmar”.

Rafael Sánchez Casademont da Esquire foi mais benevolente. "É ruim, sim, mas não é chato (...) Atlas é como assistir alguém dançar terrivelmente mal achando que dança bem. Ele só faz papel de ridículo, mas sua fé acaba despertando uma certa admiração por sua corajosa ignorância", escreveu.

Por último, Angie Han, do The Hollywood Reporter, resumiu a qualidade deste projeto com uma frase contundente: “Outro filme da Netflix para deixar de fundo enquanto você estende a roupa.

Cena do filme 'Atlas' | Netflix (Cortesía de Netflix © 2024)

Sobre o que é o filme Atlas?

Atlas segue Atlas Shepherd, uma analista de dados governamentais desconfiada da inteligência artificial, em uma missão ao espaço para capturar um robô com o qual tem um passado.

No entanto, o plano se complica e ela acaba presa em uma estrutura de alta potência. Atlas então precisa superar sua desconfiança e unir forças com a tecnologia para salvar a humanidade.

Além de Lopez como a heroína, o filme conta com Simu Liu, Sterling K. Brown, Gregory James Cohan, Abraham Popoola, Lana Parrilla e Mark Strong no elenco principal.